La entrevista de Kroos a Alaba acaba en 'pullita' al Bayern: "Siempre usan el mismo truco"

Toni Kroos y David Alaba jugarán juntos en el Real Madrid esta temporada. El centrocampista ya se ha recuperado de sus molestias físicas y antes del parón logró disputar sus primeros minutos. Ambos cuentan con una historia similar al haber pasado por el Bayern y, sobre esa complicada transición, han dado detalles en una entrevista en el podcast Einfach mal Luppen, liderado por Felix Kroos, hermano del jugador merengue.

La conversación entre los dos componentes del Real Madrid ha tenido diferentes temáticas. Una de las más importantes fue su llegada al Bayern. Y, justo ahí, es donde ha aparecido una pequeña 'pullita' que puede que no siente bien en las oficinas alemanas. Tanto Kroos como Alaba llegaron de jóvenes al Bayern. Y, según han revelado, con ambos emplearon el mismo truco para convencerles de que la cantera muniquesa era la mejor opción posible.

Alaba, como cuenta en el podcast, tuvo ofertas de clubes de Austria para firmar un contrato profesional. También de la Premier, que es la competición que más le llamó la atención. Sin embargo, el Bayern movió ficha para quedarse con sus servicios. Werner Kern, por entonces uno de los responsables de la cantera, se puso en contacto con el padre de Alaba para fijar una fecha y mostrarles a ambos las instalaciones del Bayern.

El defensa no pudo resistirse cuando vio tal inversión. Un relato que hizo recordar a Toni Kroos cómo le ficharon a él. "Siempre el mismo truco, es lo que hicieron conmigo", ha confesado el centrocampista alemán. En su caso, Werner Kern les llegó a invitar a un hotel cercano al estadio para ver luego un partido de la Champions League. "Ya no se podía decir que no", ha desvelado un Kroos que acabó firmando por el cuadro germano.

Su estancia en el Real Madrid

Los dos nuevos jugadores merengues también han relatado algunas de sus vivencias en el equipo blanco. Una de ellas, además, la ha sacado a la luz David Alaba. El central austriaco siempre ha destacado por su físico, pero a la vista de sus palabras parece que a Toni Kroos no le gustaba tanto entrenar en el gimnasio. El zaguero, en un intento de bromear con su centrocampista alemán, ha asegurado que durante los últimos años ha cambiado notablemente.

"En Múnich no te veía en el gimnasio normalmente. Bueno, digamos que no te veía nunca", ha espetado Alaba. Una situación muy diferente a la que de la capital. "En la primera semana, veo a Toni todos los días en la sala de pesas", ha explicado Alaba, que no ha dudó en preguntarle: "Toni, ¿qué te ha pasado en los últimos siete años?". Kroos, lejos de quedarse callado, replicó a Alaba poniendo en duda que todo el español que sabe lo haya aprendido desde que llegó al hotel. "No me digas ahora que llevas solo dos meses", bromeó Kroos.

La entrevista, como reflejan algunas de las declaraciones, muestra el buen ambiente que hay en el vestuario. Y es que, como ha destacado Alaba, desde un primer momento tuvo claro lo que iba a hacer con su futuro más allá de las especulaciones: "Tenía claro que solo había un club al que iría cuando dejara el Bayern". Y ese era el Real Madrid.

