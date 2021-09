El Real Madrid se enfrentará al Villarreal todavía sin Kroos: así es la convocatoria completa

El Real Madrid no podrá contar con Toni Kroos en el próximo partido de La Liga. El equipo merengue ha confirmado la lista de convocados y el centrocampista alemán no figura entre los nombres disponibles. Kroos había intentado apurar en las últimas sesiones de entrenamiento, pero su regreso a la disciplina madridista deberá esperar unos días más. Ancelotti, por lo tanto, tendrá vía libre para seguir dando minutos a un fichaje como Camavinga.

El conjunto merengue ha citado a un total de 22 jugadores para el duelo ante el Villarreal. El equipo blanco recibirá al Submarino Amarillo en el Santiago Bernabéu este mismo sábado a las 21:00 horas. Un encuentro complicado por la trayectoria de ambos conjuntos, pero que pilla a los de Ancelotti en un gran estado de forma tras su goleada al Mallorca. El Villarreal de Emery, que no termina de arrancar en esta Liga, intentará obrar la proeza en el estadio capitalino.

La lista de Ancelotti la lidera Thibaut Courtois en la portería. El belga repite una vez más y estará acompañado de Lunin y Fuidias como segundo y tercer portero. En la línea defensiva, a diferencia de una portería donde acostumbran a repetir los mismos nombres, sí se confirman las malas noticias.

Dani Carvajal no estará ante el Villarreal como ya se sabía tras esa lesión ante el Valencia que le impidió terminar el partido en Mestalla. Sí estarán Militao, Alaba, Vallejo y Nacho, además de un Miguel Gutiérrez que se ha confirmado como un recurso habitual del técnico italiano para el primer equipo. Mendy y Marcelo, por su parte, continúan sin formar parte del equipo.

El centro del campo también cuenta con ese varapalo de la línea defensiva. Y su nombre no es otro que el de Toni Kroos. El alemán no ha podido debutar esta temporada y tras las últimas sesiones de entrenamiento había ilusión con que pudiera volver para esta jornada de La Liga. Pero los mejores presagios no se han cumplido y seguirá fuera de la lista de disponibles un fin de semana más. Casemiro, Modric, Valverde, Lucas, Isco y Camavinga serán quienes completen dicha zona. El canterano Antonio Blanco, que ante el Valencia tuvo minutos, también repetirá en la convocatoria de Carlo Ancelotti.

La punta de ataque tampoco tiene grandes sorpresas. Es una de las posiciones donde mejor rendimiento hay. Vinicius y Benzema, la pareja de moda, está presente. También Rodrygo y Eden Hazard, que están participando con Ancelotti. Marco Asensio igualmente se ha ganado su puesto tras la exhibición ante el Mallorca y Jovic tendrá la opción de repetir aparición. Mariano Díaz es el único nombre que rompe con la monotonía, aunque parece complicado que vaya a contar con minutos a las órdenes de Ancelotti tras su negativa a abandonar el equipo en el útlimo mercado de fichajes.

Convocatoria completa

Porteros: Courtois, Lunin y Fuidias.

Defensas: E. Militão, Alaba, Vallejo, Nacho y Miguel.

Centrocampistas: Modrić, Casemiro, Valverde, Lucas V., Isco, Camavinga y Blanco.

Delanteros: Hazard, Benzema, Asensio, Jović, Vini Jr., Rodrygo y Mariano.

