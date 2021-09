Cherki, la joven estrella del Olympique de Lyon que declara abiertamente su amor al Real Madrid

Rayan Cherki no se anda por las ramas. La joven perla del Olympique de Lyon ha decidido ir con todo y reconocer abiertamente su amor y su interés por jugar en el Real Madrid, club al que define como el equipo de su vida. Después de que uno de sus compañeros, Aouar, haya protagonizado algunos rumores de poder llegar al club blanco en las últimas horas del mercado, Cherki se ha puesto él mismo en la hoja de ruta madridista.

Todo ha surgido a raíz de una entrevista que ha concedido el joven jugador del Olympique de Lyon de tan solo 18 años y que se llevó todo el protagonismo cuando en 2020 irrumpió en la primera plantilla del equipo galo a golpe de goles, asistencias y exhibiciones portentosas.

Rápidamente, muchos de los grandes de Europa empezaron a apuntar su nombre en la lista de futuribles, pero en caso de salir de Francia, parece que Cherki lo tiene claro porque solo piensa en blanco y en vestir la camiseta del Real Madrid, algo que hará otra joven promesa salida desde la Ligue-1 como Eduardo Camavinga.

Rayan Cherki, con el Lyon

En enero del pasado año se convirtió en el jugador más joven en anotar un gol con su todavía equipo y eso hizo que el seguimiento de algunas personas relacionadas con el Real Madrid intensificaran su seguimiento. Se trataba de Zinedine Zidane, entrenador por aquel entonces del club blanco, y que ya avisó a la entidad madridista de que ahí podía haber una joven estrella.

Su crecimiento en los últimos meses ha sido exponencial. Tanto es así que incluso se ha triplicado su valor en la pasada temporada. De casi no aparecer en este tipo de tasaciones pasó a tener un hipotético coste de 8 millones según el portal especializado Transfermarkt. Poco tiempo después, sus actuaciones hicieron que ese valor creciera hasta los 27 'kilos'. El Lyon sabe que tienen en Cherki a un gran proyecto de estrella.

Tras ese primer estallido, el Real Madrid quiso preguntar a la entidad gala por si situación, algo que confirmó el propio presidente del Lyon Jean-Michel Aulas, pero después volvió a tomar distancia para seguir su evolución con más calma. Y ahora ha sido el jugador quien ha sorprendido con unas palabras que le vuelven a situar en la órbita del equipo blanco.

Cherki se sincera

En una entrevista con Onze Mondial, Cherki ha querido dejar claro que, aunque está contento en Lyon y en un equipo donde ha adquirido madurez a pesar de su juventud, si el Real Madrid decide tocar su puerta escuchará la posible oferta que pueda llegar sin dudarlo ni un segundo.

"El camino perfecto sería el siguiente: hacer historia con el Lyon y luego hacerla con otros clubes. Es decir, hacer historia en el fútbol. Todos sabemos que el club de mis sueños es el Real Madrid. Unirse al club más grande del mundo sería genial. Esa es la ruta perfecta, la que tengo en la cabeza. Todas las mañanas me levanto para eso, para cumplir mis sueños".

Rayan Cherki OL

Para terminar de encandilar al Real Madrid, Cherki ha desvelado con quien guarda una gran amistad: "Con Mbappé tengo una relación de amistad. Hablamos e intercambiamos pareceres después de los partidos, nos vemos en el vestuario. Si tengo alguna pregunta, se la hago sin ningún problema".

"¡Es un gran tipo, de verdad! Siempre le sigo, no me pierdo ningún partido. El único consejo que me ha dado es: ¡Marca! ¡Marca! ¡Marca! ¡Solo se acuerdan de los goleadores!". Cherki, amor por el Real Madrid y por Mbappé.

