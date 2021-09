El agente de Mariano: "Su salida al Valencia estaba cerrada y se acabó parando la operación"

Mariano Díaz fue uno de los nombres propios de la recta final del mercado de fichajes en el Real Madrid. El nombre del delantero hispano-dominicano fue fuertemente vinculado con el Rayo Vallecano. Sin embargo, su agente ha asegurado que la única opción que obtuvo el visto bueno del futbolista fue la del Valencia.

Según ha confirmado David Aranda, la operación con el conjunto blanquinegre estaba cerrado. Entonces, ¿qué pasó? Pues según ha contado el representante en El Partidazo de la Cadena COPE y Radio MARCA, finalmente la operación "se paró". Así de simple.

El agente de Mariano, además, ha revelado que el delantero se ha quedado en el Real Madrid perdiendo dinero. Y no solo este año, sino también en ventanas de transferencias anteriores. Unas declaraciones que contrastan con lo que se viene diciendo a lo largo de estos últimos meses.

"Ayer estaba cerrada la salida de Mariano al Valencia, pero se paró la operación. Era la única operación que valoró", ha asegurado David Aranda en las medios radiofónicos anteriormente mencionados. "Mariano se ha quedado en el Real Madrid perdiendo dinero. Todas las temporadas ha tenido ofertas donde le pagaban más", ha añadido.

La lucha continúa

Mariano no tiene sitio en este Real Madrid. Nuevamente parte como el tercer delantero centro en la rotación. Y eso que de por medio ha habido cambio en el banquillo merengue. De Zidane a Ancelotti, pero sin cambio en su situación. En esta nueva temporada 2021/2022 todavía no ha tenido minutos. Desde que regresó del Olympique de Lyon no ha superado la barrera de los 1000 minutos.

Tanto Benzema como Jovic están por delante de él. Y para que esto cambie parece que se tienen que dar una serie de condicionantes. En especial, por las posibles bajas de sus dos compañeros a lo largo del curso. Mariano ha tenido opciones de salir del Real Madrid tanto este verano como en anteriores periodos de mercado, pero nunca ha acabado por confirmar el 'sí'.

Según su agente, esta vez Mariano Díaz sí que había dado el 'ok' a su salida al Valencia. Pero por alguna razón la operación no se acabó consumando. Esto es algo que todavía no se ha querido revelar. Ni el equipo che ni el Rayo Vallecano. El conjunto de Vallecas acabó confirmando a Sergi Guardiola a última hora. Y no solo eso, también llegó el bombazo: el fichaje de Radamel Falcao.

