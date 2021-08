Pochettino: "¿Si Mbappé me ha dicho que quiere irse? No"

Mauricio Pochettino juega al despiste con la situación de Kylian Mbappé. El entrenador del PSG asegura que el delantero no le ha comunicado en ningún momento que quiere irse al Real Madrid. Mientras tanto, el club blanco espera la respuesta del Paris Saint-Germain a la segunda oferta que ha puesto sobre la mesa.

El técnico argentino cuenta con Mbappé par el próximo partido ante el Reims, de hecho, habla de la posibilidad de ver juntos a Messi, Neymar y Kylian. "Veremos si estarán dentro de la partida para mañana", comenta un Pochettino que afirma que el de Bondy ha trabajado "muy bien" y que está preparado para el duelo del domingo.

También habla Pochettino sobre la situación de Messi, si será titular y la presión que hay alrededor del argentino. Mientras que tampoco se olvida de dar su visión sobre el debate en la portería con Donnarumma como protagonista, ya que el italiano viene siendo el suplente de Keylor Navas en este inicio de curso, y también de Bernat.

¿Jugarán juntos Messi, Neymar y Mbappé?

"Tenemos que dar la lista. Hemos entrenado bien. Seguramente estén dentro de los convocados, veremos si estarán dentro de la partida para mañana".

¿Cómo está Mbappé?

"Kylian está trabajando muy bien, como de costumbre. Está preparando el partido de mañana. La comunicación entre el presidente y el director deportivo ya dejó claro la postura del club ante esta situación".

¿Mbappé le ha dicho que quiere irse?

"No".

Gianluigi Donnarumma

"Todos los jugadores que están en la plantilla tienen la posibilidad de jugar. Siempre elegimos a los jugadores por los merecimientos que vemos en los entrenamientos y luego cuando juegan".

Bernat

"Ayer hicimos un entrenamiento bastante real de lo que buscábamos en la competición. Juan estuvo presente. Importante que se encuentre bien de su lesión. Todo el mundo lo sabe. Es una lesión complicada. Ahora tiene que reconstruir su parte física y el ritmo de juego después de un año sin competir. Entonces, poco a poco. Estamos contentos con su evolución y esperamos verle pronto con el equipo".

¿Será Messi titular?

"Lo que dije. Tenemos que analizar. Veremos si está o no está".

Presión con Messi

"Me encontré con un Leo muy motivado. Trato de descubrir en el momento que vivimos y compartimos el tiempo, empezamos a descubrir cosas. Cada entorno y cada realidad son diferente y por eso no se pueden comparar. Estamos descubriendo a un gran profesional como Messi, que se está adaptando a una nueva realidad. Quizá esta Ligue 1 es más física, más abierta y más de transiciones, pero creo que se puede adaptar a lo que vamos a proponer. Somos un equipo que quiere la posesión, eso es lo que él está habituado a jugar. Pero un jugador como él va a ser determinante en una Ligue 1 con unas características distintas a la inglesa o española. No creo que tenga problemas con la adaptación. Estamos ante uno de los mejores o sino el mejor jugador del mundo".

