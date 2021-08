La partida de póker entre PSG y Real Madrid por Mbappé: entre jugar el domingo y cerrar el fichaje

Se están poniendo muy serias las cosas entre el Real Madrid y el PSG. La segunda y última oferta de los blancos sigue encima de la mesa, a la espera de la respuesta oficial de los parisinos. De momento, sigue sin producirse el "sí", pero tampoco el "no". Kylian Mbappé ha entrenado este sábado con el resto del equipo en el que ha podido ser su último entrenamiento con el equipo francés, pero no sabrá hasta este domingo si va convocado para el encuentro frente al Reims.

En torno a este encuentro se edifica la tensión creciente entre las entidades. El PSG quiere que el delantero galo esté con el resto del equipo este domingo. Mauricio Pochettino lo dejó claro durante la rueda de prensa: "Kylian está trabajando muy bien, como de costumbre. Está preparando el partido de mañana. La comunicación entre el presidente y el director deportivo ya dejó claro la postura del club ante esta situación". Además, también aclaraba que el jugador "no" le había dicho si se quería ir.

La entidad dirigida por el emirato de Catar está tensando la cuerda. El objetivo es retorcer a los blancos en busca de más dinero o que el propio Mbappé salga públicamente a decir que quiere irse ya, una circunstancia que es real aunque no ha salido de su boca ante un micrófono, para que quede como el 'malo' entre la afición parisina. El Real Madrid se mantiene tranquilo, aunque quieren que el traspaso se cierre ya, no durante los últimos días de mercado.

Kylian Mbappé, en un entrenamiento del PSG en la temporada 2021/2022 Reuters

Los merengues no quieren pasar este fin de semana sin hacer el comunicado oficial que tanto espera la afición del Real Madrid. La apuesta de los 180 millones de euros (170 + 10 en bonus) sigue encima de la mesa de esta partida de póker que han comenzado ambas partes. La preferencia de la dirección de Concha Espina es que no juegue este domingo. Quieren que la respuesta oficial del PSG se produzca ya, sin más miramientos.

Ganar tiempo

La sensación de que la operación se complica no está por delante de la de que el PSG sigue intentando ganar tiempo para buscar un sustituto. El movimiento que parece que habían empezado a movilizar con Richarlison no es sencillo. El golpe encima de la mesa con Paul Pogba parece que tampoco se va a poder llevar a cabo. Con Cristiano Ronaldo en Manchester, no hay una gran estrella libre ya, aunque fue el propio Nasser Al-Khelaïfi el que descartó su llegada.

El Real Madrid confía en que este pulso se aclare en las próximas horas. El acuerdo con el jugador es total, por lo que la pelota está en el tejado del PSG. Tienen que decidir si dejan salir a Kylian Mbappé ahora obteniendo esos 180 millones o en enero sin recibir ni un solo euro. La tensión es máxima, desde la prensa francesa se filtra que están intentando convencer al jugador con que esta cantidad es simbólica para que parezca que los blancos han hecho todo lo posible; pero este también sabe que en la capital de España le esperan con los brazos abiertos.

