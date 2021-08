El primer mensaje de Kroos tras confirmarse su pubalgia: "Volveré lo antes posible, como siempre"

Las alarmas saltaron este martes en el Real Madrid después de que el club confirmase que Toni Kroos deberá permanecer al margen de sus compañeros: "Tras las pruebas realizadas a nuestro jugador Toni Kroos por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado una pubalgia. Pendiente de evolución".

Todavía no se conoce con exactitud cuánto tiempo deberá permanecer el centrocampista alemán alejado de los terrenos de juego, pero hay preocupación ya que este tipo de dolencia puede ser muy molesta y el tiempo de recuperación largo. Por el momento, lo que es seguro es que no estará en el debut liguero ante el Alavés.

Kroos aterrizó en la casa blanca después de disputar el Mundial de 2014, en el que Alemania resultó la campeona. A falta de un año para que su contrato con el Bayern Múnich espirase, se negó a renovar y así se produjo su venta al Real Madrid. Desde entonces solo se ha perdido 29 partidos. Y ahora llega esta pubalgia, su lesión más grave desde que juega en el conjunto merengue.

Después de hacerse público su estado, el propio Toni Kroos ha querido mandar un mensaje al madridismo y a sus seguidores a través de sus redes sociales: "Después de varios meses de problemas en mi pubis, creo que es hora de darle un descanso y trabajar en él para estar bien preparado para esta larga temporada. Volveré lo antes posible, como siempre".

Comprometido con el Madrid

El centrocampista germano dijo adiós a la Mannschaft al acabar su participación en la pasada Eurocopa. Entonces argumentó que quería centrarse en el Real Madrid, club en el que está decidido a acabar su carrera, pese a esos rumores que han llegado vinculándole con la Juventus de Turín.

"Principalmente porque quiero concentrarme plenamente en mis objetivos con el Real Madrid en los próximos años. Para ello, voy a tomar la decisión consciente de darme un respiro, algo que no he hecho como internacional desde hace once años. También quiero ser más marido y padre para mi mujer y mis tres hijos", afirmó Kroos a la hora de anunciar su adiós a la selección de Alemania.

El jugador alemán no se ve terminando su carrera llegando a los 40 como están haciendo ahora un gran número de futbolistas. Esta en la recta final y su deseo es acabar de blanco. "¿Retirarme? Creo que en 2023 es muy adecuado, tendré 33 años. Decidiré si renovar o no por una temporada o dos, eso todavía está abierto, pero estoy absolutamente seguro de que me retiraré en el Real Madrid", afirmó en Bild

