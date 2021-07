El Real Madrid cuenta con Odegaard para la próxima temporada y no quiere venderlo al Arsenal

Martin Odegaard (22 años, Noruega) continúa sin tener claro su futuro en el Real Madrid. El centrocampista ya pidió salir cedido el pasado mercado invernal ante la falta de minutos con Zidane y este verano, a pesar de la marcha del entrenador francés, continúa dudando sobre si tendrá el protagonismo que quiere con Modric y Kroos como gran competencia en el centro del campo.

Por su parte, el Real Madrid nunca ha dudado de Odegaard. Apostó fuertemente por él cuando lo fichó hace seis años y medio y lo sigue haciendo ahora. En el club blanco creen que ha llegado el momento del noruego, pero él sigue sin tener claro que pueda hacerse un sitio en el once titular.

El pasado invierno no se entendió su petición de salir cuando se llevaban tan pocos meses de temporada y tampoco se comprende desde dentro del club las dudas del futbolista. El Real Madrid ha trasladado a Odegaard que cuenta con él y que quiere que sea un hombre importante tanto en el presente como en el futuro. Sin embargo, con solo 22 años, el centrocampista parece tener prisa.

Alaba y Odegaard, con Ancelotti Real Madrid

Ancelotti también ha trasladado a Odegaard sus planes y su deseo de que forme parte de la plantilla. El noruego gusta mucho al nuevo entrenador blanco y, por su perfil y características, podría ser su nuevo James en el Real Madrid. El técnico ha demostrado tener una cierta predilección por los jugadores talentosos como Odegaard o el colombiano a lo largo de su carrera.

El Arsenal, atento

Sin embargo, parece que nada es suficiente para el noruego. Las dudas están ahí y su futuro a día de hoy, y cuando falta un mes para el cierre del mercado, es una incógnita. Una propuesta del Arsenal y la insistencia de Arteta están detrás también de las dudas de Odegaard, aunque el Real Madrid ya le ha trasladado, al igual que hizo cuando terminó su cesión, que no tiene intención de venderlo.

A pesar del deseo del Real Madrid, Odegaard podría salir si no cambia de opinión. Eso sí, no lo haría ya como cedido y sería un traspaso definitivo. Además, la entidad blanca no realizará la venta a cualquier precio y solo una importante oferta podría ser de su agrado.

El culebrón Odegaard ha agitado a un Real Madrid que estaba enfocado en otros nombres para continuar con la operación salida. Sin embargo, las dudas del noruego pueden cambiar el futuro de otros jugadores como Ceballos que parecían más fuera que dentro para la próxima temporada.

