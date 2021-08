Martín Calderón se acuerda del Real Madrid a su llegada al Cádiz

Martín Calderón se despidió del Real Madrid hace unos días. Después de jugar cedido en Portugal, el futbolista regresa a España y lo hace para volver a 'casa'. El canterano merengue ha firmado por el Cádiz por las próximas tres temporadas y este martes tuvo lugar su puesta de largo.

En el Cádiz se muestran encantados con el de Jerez de la Frontera y el propio futbolista no ha ocultado que está muy contento por su llegada al club amarillo: "He crecido en una cantera como la del Real Madrid y la oportunidad de venir aquí, creo que es el mejor club para seguir creciendo como jugador profesional. Es el club de mi provincia y tiene una gran historia. Para mí es como un sueño estar en el equipo de mi provincia".

"Estar con mi familia y amigos después de nueve años fuera. Este es el salto que todo jugador tiene que dar. Hablé con Rubén Sobrino y me habló muy bien del equipo, del míster y que le ha hecho ser mejor de lo que era", ha continuado un Martín Calderón que antes de todo esto ya se había despedido del propio Real Madrid.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Martin Calderon (@martincalderon6)

El mediocentro escribe así una nueva página de su carrera y ello después de pasar por la Primeira Liga: "Fue un salto con el que salí de la cantera del Real Madrid. Fue un año fuerte de trabajo, saber lo que es vivir fuera de la Fábrica, jugar en Primera División en otro país. Me ayudó mucho a nivel personal y profesional. Aprendí cosas que no tenía y me ha servido para mejorar.

Así es Martín Calderón

El centrocampista ha asegurado durante su presentación que ya ha comprobado que el Cádiz es como "una familia". "Me han acogido bastante bien. Es un grupo cercano y todos me recibieron bastante bien. La llegada ha sido muy fácil gracias a ello. Nadie está por encima de nadie y todos vamos a una", ha afirmado.

Martín Calderón también ha dado algunas pistas a los que no le conozcan para que sepan que deben de esperar de él esta temporada en el conjunto gaditano: "Soy un jugador bastante técnico, que le gusta tener la pelota. Además dejo mucho trabajo. Soy joven y con muchas ganas de entrar en el fútbol profesional. Estoy con muchas ganas de ponerme el mono de trabajo y ayudar a mis compañeros".

"Poner todo lo que tengo al servicio del equipo y ayudar a cumplir los objetivos de la temporada. Sé cómo trabaja el míster y es una de las cosas en las que puedo mejorar. Por eso me pongo a disposición suya, de lo que pida y demostrar que me adapto bien a todas las situaciones del juego", ha sentenciado el mediocentro.

