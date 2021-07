Enzo Zidane: "Las cosas salieron mal, no tomé las decisiones correctas"

Enzo Zidane cerró una etapa en España para abrir un nuevo capítulo en la Ligue-1 de Francia. El futbolista cambia el Almería, equipo en el que apenas llegó a jugar tres encuentros, por el Rodez Aveyron Football. Y sobre esta aventura ha hablado en una entrevista para L'Équipe.

No es la primera vez que en el horizonte se coloca la opción de jugar en el país galo al canterano del Real Madrid, pero Enzo había rechazado esta oportunidad en el pasado y ahora ha decidido dar el paso. Y no solo eso, sino que ha explicado el porqué de su decisión y también ha revelado por qué no lo hizo antes.

"Al final de mi formación en el Real Madrid había tenido ofertas pero nada me interesaba más que el Madrid de entonces. Ahora necesito estabilidad, un lugar donde pueda recuperar la confianza y divertirme", ha asegurado para el prestigioso medio francés anteriormente citado.

Enzo Zidane

El objetivo de Enzo es recuperar la ilusión, pero también el de encontrar una estabilidad que ha ido perdiendo con el paso de los años. El futbolista de 26 años después de abandonar la casa blanca ha pasado por clubes como el Alavés, el Almería o el Desportivo Aves portugués.

El mayor de los Zidane llevará a su espalda el dorsal '5' y ha asegurado que jugar en su nuevo club es volver a casa: "Toda la familia por parte de mi madre es de aquí, conocía el club y fue muy fácil. Greg, el director general del club, necesitaba un jugador en esta posición de medio campo, no había resuelto mi situación, no sabía qué iba a hacer".

"Cuando apareció esta opción, Greg habló con mi abuelo directamente, sin un intermediario. Me gustó, nunca había venido a jugar a Francia a pesar de las propuestas. Quise intentarlo porque sé que estaré bien, en el sentido de que es un club familiar, tranquilo, donde floreceré, sin presiones. Y amo la región, es la naturaleza, la tranquilidad, todo lo que amo", ha agregado.

¿Paso atrás?

Enzo jugará en la Ligue-2, es decir, en la segunda división de Francia: "No es un paso atrás porque es fútbol. Hago lo que amo, jugar al fútbol y de manera profesional. Si el aspecto deportivo de Rodez no me hubiera gustado, no habría venido. Los últimos años no han sido fáciles para mí desde que me fui de Madrid".

"Necesito estabilidad, un lugar donde pueda recuperar la confianza y divertirme. Cuando las cosas van mal en varios clubes, cambiando cada seis meses, no es fácil tener el tiempo de juego como te gustaría. No es lo ideal", ha añadido el ahora futbolista del Rodez Aveyron Football.

"Las cosas salieron mal, tampoco tomé las decisiones correctas, estaba impaciente en el sentido de que quería jugar más a menudo y por eso cambié de club. Si funcionaba, bien, si no, cambiamos y volvimos a cambiar. Pero no me arrepiento de nada, aprendí mucho de estas experiencias, veo el fútbol de otra manera", ha sentenciado Enzo.

