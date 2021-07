Toni Kroos, intocable para el Real Madrid: la gran mentira de los rumores con la Juventus

En Italia han ido subiendo de volumen los rumores que vinculan el futuro de Toni Kroos con la Juventus de Turín. Desde los que revelan que el interés de los bianconeri por el centrocampista alemán es real, pero lo dan por imposible, a los que como Rai Sport aseguran que no viable esta opción en el mercado de fichajes.

Aquí entra en juego una variable que siempre se da en el periodo estival. Bien es cierto que mucho de lo que se habla, escribe o publica es completamente cierto aunque finalmente no llegue a hacerse. Pero también que muchos rumores salen de la nada cuando no hay algo de cierto en ellos.

Pues bien, en el Real Madrid no han oído nada de que la Juventus esté interesada en el fichaje de Kroos. No hay ofertas por el germano, quien decidió abandonar la selección de Alemania después de la Eurocopa para centrarse, precisamente, en su futuro en el club de Concha Espina.

Toni Kroos, en un momento del partido LaLiga

"He jugado con Alemania 106 veces, pero ya no habrá otro. Me hubiera encantado, y para ello lo he vuelto a dar todo, que fueran 109 internacionales al final y que se añadiera ese gran título, el de la Eurocopa, al final. La decisión de parar después de este torneo ya la tenía tomada desde hace tiempo. Hacía tiempo que tenía claro que no estaría disponible para el Mundial de 2022 en Catar", confirmó Kroos.

El centrocampista, que dejó claro que había sido un orgullo defender el escudo de la Mannschaft, reveló que su futuro pasaba por dar el cien por cien con su club: "Principalmente porque quiero concentrarme plenamente en mis objetivos con el Real Madrid en los próximos años. Para ello, voy a tomar la decisión consciente de darme un respiro, algo que no he hecho como internacional desde hace once años. También quiero ser más marido y padre para mi mujer y mis tres hijos".

Unión indudable

En la casa blanca no dudan del compromiso de Toni Kroos, así como tampoco la hay sobre que el futbolista está en esa lista de intransferibles que maneja el Real Madrid y que no es tan larga. En el Santiago Bernabéu están dispuestos a abrirle la puerta a aquel futbolista por el que llegue una suculenta oferta, pero no a todos. Y entre esos elegidos se encuentra el alemán.

Por supuesto que tampoco por la cabeza de Kroos se ha pasado la idea de abandonar la disciplina merengue. Ni por la Juventus ni por cualquier otro. Lo tuvo muy claro cuando quiso dejar el Bayern Múnich para fichar por el club blanco y ahora lo tiene igual de claro respecto al final de su carrera: quiere retirarse en el trece veces campeón de Europa.

Kroos, durante el entrenamiento Real Madrid

"¿Retirarme? Creo que en 2023 es muy adecuado, tendré 33 años. Decidiré si renovar o no por una temporada o dos, eso todavía está abierto, pero estoy absolutamente seguro de que me retiraré en el Real Madrid", afirmó en una entrevista para el diario Bild. En Turín tendrán que apagar el botón de las ilusiones, porque la 'eficacia alemana' seguirá siendo propiedad del Real Madrid.

