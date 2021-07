Pochettino: "No me imagino a Mbappé saliendo gratis del PSG"

¿Renovará o no renovará Kylian Mbappé su contrato con el PSG? Es la pregunta que todos se hacen en París y que le repiten a Mauricio Pochettino cada vez que habla en público. Esta vez se ha referido al tema en una entrevista en Le Parisien. El técnico argentino dice que no ha hablado con el delantero del asunto y descarta que el rol del jugador se pueda ver afectado por la incertidumbre sobre su futuro.

Sobre lo que pasará con Mbappé no se atreve a dar nada por sentado: "Lo único que está claro es que Kylian todavía tiene un año de contrato. Es un jugador de plantilla y lo trataremos igual que a un jugador con un contrato de cinco años . Es diferente pero cada situación puede desarrollarse, evolucionar… Se gestiona a otro nivel. Pero a nivel deportivo, eso no cambia nada".

Se ha hablado mucho esta semana sobre el reencuentro de Mbappé con Pochettino. Salió a la luz que el delantero ya había confirmado a su entrenador que no iba a renovar su contrato con el PSG, que acaba en menos de 12 meses. El técnico argentino, sin embargo, ha querido desmentir eso.

Mbappé durante el entrenamiento del PSG PSG

"¿Me dijo Mbappé que no renovará? Estas son conversaciones privadas. Pero en ningún caso Kylian me habló de eso", dijo. Y a la pregunta de si se imagina a Mbappé yéndose gratis del equipo sí que dejó una misteriosa contestación: "No uso la imaginación".

El verano del PSG

La entrevista en Le Parisien también trata otros asuntos relacionados con el verano del PSG. De hecho, los fichajes también tienen mucho que ver con el futuro de Mbappé ya que se ha fichado a conciencia para aspirar a ganar la Champiosn League y convencer a la estrella de su continuidad.

"Creo que el club está haciendo un gran trabajo. Poco a poco vamos logrando los objetivos que veníamos buscando desde el inicio de la ventana de fichajes. Por eso estoy encantado con todo el trabajo del PSG", dijo sobre los fichajes que tiene confirmados.

Uno de ellos es Sergio Ramos, sobre su llegada dijo lo siguiente: "En todos los equipos grandes queremos dos jugadores del mismo nivel en cada puesto. Especialmente cuando apuntamos a todas las competiciones, incluida la Champions League. La llegada de Sergio Ramos nos trae competitividad. Pero no quiero indicar qué sistema usaremos, si hay uno nuevo o si será el mismo".

[Más información: La partida de ajedrez entre Mbappé y el PSG: el Real Madrid espera que se muevan las fichas]

Sigue los temas que te interesan