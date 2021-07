La partida de ajedrez entre Mbappé y el PSG: el Real Madrid espera que se muevan las fichas

Tranquilidad. Eso es lo que se respira por ahora en el 'caso Mbappé', al menos por la parte que no corresponde al PSG. No afecta en absoluto a su futuro la publicación que este miércoles salía a la luz, como parte de la comunicación del club del Parque de los Príncipes, en la que el delantero francés decía que su sueño "sería ganar la Champions con el PSG".

Hay que repetir la misma palabra. Tranquilidad. Primero porque, aunque la publicación haya salido ahora, la entrevista tuvo lugar en mayo y ya se sabe que la situación se ha puesto más tensa en estos meses entre el PSG y Mbappé. Segundo porque quien le hace la pregunta es Neymar y la secuencia de cómo acaba surgiendo esa declaración, quizás, explica mejor que el delantero diga eso sin renovar su contrato.

Como desveló MARCA, es Neymar el primero que desvela su sueño: "Con el PSG es ganar la Champions y con Brasil ganar la Copa del Mundo. ¿Y para ti, Kylian, es ganar la Champions no?", dice el brasileño. La respuesta de Mbappé fue: "¿Por qué no otra Copa del Mundo". Entonces es cuando Ney replantea la pregunta: "¿Cuál es tu próximo gran sueño después de haber ganado el Mundial?". Y Mbappé responde: "Mi mayor sueño es ganar la Champions con el PSG, eso sería fantástico. Pero ganar otra Copa del Mundo estaría muy bien también".

Mbappé, en sus trece

No hay que olvidar que el mensaje puede cambiar dependiendo de la forma en la que se divulga. No hay una declaración de Mbappé rotunda, como pudiera parecer por el titular. Era extraño, de todas formas, pensar que fuera así, si lo último que se sabía respecto al caso es que el futbolista le comunicó a Mauricio Pochettino a la vuelta de sus vacaciones que no tenía pensado renovar con el PSG.

La incógnita sigue siendo la postura del PSG si con el paso de las semanas ve que lo de renovar a Mbappé no tiene solución. Si cederá o no solo se verá con el tiempo, pero la realidad es que el jeque Al-Khelaifi está en una encrucijada en la que puede sacar una millonada por su estrella, pero enfadaría a su afición o puede esperar un año, pero perdería gratis a su estrella.

Es una partida de ajedrez entre el PSG y el Mbappé en la que, de momento, nadie mueve ficha. Sea uno u otro no, si es que no se está haciendo ya de forma privada, alguno tendrá que cambiar su postura. Bien Mbappé acercando su renovación, algo bloqueado actualmente por completo, o bien el PSG decidiendo si le deja salir este verano o se espera al que viene, en caso de no renovar.

La clave que decantaría la partida puede ser la palabra de Mbappé. En público, claro está. El delantero no quiere salir, este año o el que viene, de malas formas del club de su ciudad natal, pero si en público dice que se quiere ir todo cambiaría. Pondría en jaque al PSG, que por otro lado no quedaría tan señalado a ojos de sus aficionados.

La gran operación del verano

Mientras tanto en el Real Madrid reina -tercera vez que se repite la misma palabra- la tranquilidad. En el club blanco confían en sus opciones de fichar a Kylian Mbappé este verano y por eso (y porque se confía en los que están) no se fichará un central pese a la salida de Raphaël Varane. La postura del club blanco está bien definida: si el PSG abre la puerta a negociar, el Madrid se sentará para buscar un acuerdo por la que sería la gran operación del verano.

