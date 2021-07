Vallejo: "Hay que olvidarse de si somos favoritos o no, sabíamos que los JJOO iban a ser muy difíciles"

España no pasó del empate a cero en su debut contra Egipto en los Juegos Olímpicos de Tokio en un partido que no fue brillante del equipo de Luis de la Fuente. Sin embargo, el equipo nacional tuvo ocasiones para llevarse el triunfo como un tiro al palo de Ceballos, un remate de Rafa Mir completamente solo dentro del área o una llegada de Jesús Vallejo en el segundo palo tras un centro rechazado.

El central del Real Madrid salió en el minuto 22 tras la lesión de Mingueza y tuvo que hacer de lateral derecho, una posición no muy habitual para él, pero en la que se desembolvió con buenas prestaciones, intentando ganar la banda y haciendo gala de su contundencia y limpieza habitual en el corte, así como de su poderío por arriba.

Con el brazalete del equipo nacional, Vallejo tuvo en sus botas el tanto de la victoria, pero su intento, estirándose para contactar con el balón, se fue al lateral de red tras no tocar el balón con la superficie adecuada. Fue la última gran ocasión de España en el partido y la que certificó el empate, un mal debut para la Selección.

El propio Vallejo habló tras el partido con la Cadena COPE para transmitir sus sensaciones después de un debut que no ha sido el esperado, pero que tenían claro que no iba a ser nada fácil. La dureza con la que se empleó Egipto hizo que el partido no fuera cómodo en ningún momento.

El análisis de Vallejo

"Está claro que queríamos debutar de otra manera. Nadie dijo que esto iba a ser fácil. Hay que recuperar bien y ver la gente que ha salido por lesión, a ver si ojalá sea lo menos posible porque necesitamos recuperar esos efectivos para el próximo partido".

Sobre el parte de bajas del equipo español, Vallejo quiso ser cauto aunque espera que pronto puedan estar de vuelta. Los mayores damnificados fueron Dani Ceballos ocn une esguince de tobillo y Mingueza, con una contractura: "Vamos a ver cómo están. Hay que recuperar a todos para que la gente esté disponible. Hay que aprender de esto para el siguiente partido contra Australia y a seguir dándole duro".

A pesar del mal comienzo, Vallejo quiso pasar página cuanto antes porque los Juegos Olímpicos van a ser un torneo muy duro donde los favoritismos no sirven: "Hay que olvidarse de si somos favoritos o no, nosotros sabíamos que esta competición iba a ser difícil desde el primer momento y en eso estamos. Está claro que tenemos que mejorar cosas para intentar crear más peligro al rival. Habrá que valorar también las cosas que ha hecho bien el equipo, sobre todo esa solvencia atrás para mantener la portería a cero y a partir de ahí crecer".

"No lo sé si el resto de equipos nos analizan desde la condición de favoritos y por eso se echan atrás, ellos han salido a hacer su partido, a trabajar entre líneas como ya hizo Japón, otro equipo que nos costó bastante. No hay excusas, tenemos que acostumbrarnos a jugar contra cualquier rival. Tenemos que analizar el partido de hoy para hacerlo mejor en la próxima. Lo importante es ganar el domingo".

