Luis de la Fuente aviva la polémica del Egipto - España: "Hubo varias rojas que el VAR no revisó"

El feo juego de Egipto ha marcado el estreno de España en los Juegos Olímpicos. La Selección no ha podido pasar del empate a cero en un encuentro en el que eso no ha sido la única mala noticia. Dani Ceballos parece estar lesionado de gravedad después de una terrible entrada de un jugador africano, mientras que Óscar Mingueza también tiene problemas musculares. Ambos tuvieron que abandonar el partido y Luis De la Fuente no lo ha dejado pasar en rueda de prensa.

El seleccionador remarcó en las radios que el problema "no es el jugador violento, si no el que lo permite", centrando el discurso en las decisiones del árbitro jordano que impuso órden en la contienda. "El otro día tuvimos una charla en la que nos explicaron el funcionamiento del VAR y esperamos que en la próxima ocasión tengamos más suerte con las sanciones que se producen en el terreno de juego porque hoy no lo hemos tenido", explicó De la Fuente, ya que todas las veces que entró el videoarbitraje no hubo una corrección.

La entrada a Ceballos merecía la tarjeta roja y nadie tiene dudas sobre ello. Seguramente el andaluz se tenga que perder el resto del torneo. "En la reunión nos explicaron las acciones podían ser castigadas con tarjeta roja, hoy hubo varias de ellas y no se castigaron como nos dijeron. Nos saca un poco de la lógica del fútbol y no sabemos como comportarnos en esos momentos. Las decisiones no se asociaban a las explicaciones que nos dieron", lamentó el seleccionador.

Sobre el estado de Ceballos y Mingueza, apuntó a que eran preocupantes sus situaciones: "Tenemos que esperar la evolución de los dos jugadores, pero no tiene buena pinta. Estamos muy preocupados porque pueden ser lesiones de importancia. También confiamos en que la evolución sea buena y estén lo menos posible parado". Lo del jugador del Barça parece una contractura, pero lo del madridista tiene más pinta de un esguince grave.

"Moral intacta"

Eso sí, este varapalo no cambia nada en la mentalidad de este equipo. "Seguimos caminando; sabíamos de la dificultad que tenía este partido y que van a costar todos los partidos. Pero tenemos la moral intacta y sabemos que vamos a mejorar porque los jugadores van a tener una mejor condición física, tenemos que seguir con nuestro camino y trabajando de la misma manera porque los resultados llegarán como pensábamos antes de empezar la competición", explicó De la Fuente.

El lado egipcio

Shawky Gharib, el técnico de Egipto, consideró que el árbitro actuó correctamente: "Aceptamos la decisión del árbitro, es el juez aquí; da igual si la decisión favorece a mis intereses o no. Tenemos que aceptar cualquier decisión, le respetamos y respetamos el sistema de FIFA y creo que hoy vimos al árbitro actuar con gran responsabilidad".

