Camavinga vuelve al camino que termina en el Real Madrid

Si hace una semana parecía que el futuro de Eduardo Camavinga pasaba por la Premier League, ahora mismo todo apunta a un año más en Francia. The Telegraph publica que ese presunto interés del Manchester United por el centrocampista al que representa Jonathan Barnett está supeditado al gasto que hagan este verano, pero también al hecho de que creen que el joven francés tiene el deseo de terminar jugando en el Real Madrid. Y contra eso es muy difícil luchar.

El Manchester United cree que Camavinga ha centrado su objetivo en mudarse a España, ya que el club prioriza el fichaje de Raphaël Varane este verano, tal y como explica esta información. El joven de 18 años está en los últimos 12 meses de su contrato con el Rennes y podría estar disponible por unos 30 millones de euros, un precio bastante asequible tal y como está el mercado futbolístico para un jugador que promete tanto. Ha habido contactos entre el club inglés y el entorno del futbolista, pero no han avanzado en los últimos días. El Real Madrid había dejado en 'stand by' este interés ya que este verano irá con todo a por Mbappé, pero si no sale este verano, valoran con interés que llegue en 2022 libre.

Al final de la temporada, RMC ya informó que Camavinga había anunciado al Rennes que no quería renovar y que el club francés no piensa en mantenerle en el equipo si no amplía su vinculación. El centrocampista lleva meses escuchando rumores sobre su futuro. Nicolas Holveck, presidente de la entidad, también se lo dejó claro: "Si no prolonga su contrato, habrá que buscar una solución para su salida, eso es evidente". El United parecía querer aprovechar esta situación para seguir con un verano de fichajes galácticos.

Pero el equipo de los Glazer ha priorizado otros objetivos. Jadon Sancho se convirtió en el primer gran fichaje del verano 2021 después de confirmar su llegada al equipo inglés. El futbolista que salió de la cantera del City jugará en el eterno rival a cambio de 85 millones de euros. Además, no solo se conformarán con el extremo. Varane también está bajo su radar y quieren hacerse con el central merengue. El Manchester le da al galo el salario que tenía Sergio Ramos como capitán del Real Madrid.

Según informó el medio británico The Sun, el Chelsea, quiso tomar la delantera por su fichaje también este último mes. El equipo de Thomas Tuchel ya habría preguntado al entorno del jugador cuál es su situación actual con la intención de poder presentar una oferta pronto tanto al propio futbolista como a su club, el Stade Rennais.

Antes, apareció el nombre del Bayern Múnich. Tal y como explicaba France Football a mediados de abril, el director deportivo bávaro, Hasan Salihamidzic, le prometería al centrocampista galo un tiempo de juego interesante y perspectivas tentadoras. De hecho, sobre el presunto interés del conjunto blanco en su fichaje le han preguntado al propio centrocampista galo durante una entrevista en el programa 'Téléfoot': "¿El interés del Bayern Múnich y del Real Madrid? Si te digo que no me hace feliz, eso sería mentir". "Te hace sentir halagado, es bonito. Pero aún no he decidido con mi familia lo que haré", sentenció.

Pero el principal rival es el PSG. El futuro del galo siempre ha estado relacionado con el Real Madrid, más filtraciones interesadas salidas desde el entorno del jugador que por interés real del club. Pero, con el paso del tiempo, el equipo francés se fue colocando. Le Parisien informaba en mayo que el joven centrocampista del Rennes apuntaba a París.

