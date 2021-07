Luis Campos se desmarca del Real Madrid: "Tengo buena relación, pero..."

Luis Campos es un desconocido para algunos y un descubrimiento en las últimas semanas para otros. Este portugués nacido en Esposende en 1964 está a la orden del día tanto en Francia como en España ya que todos le sitúan como la llave del futuro de Kylian Mbappé. Que el Lille haya ganado la liga francesa contra el todopoderoso Paris Saint-Germain (PSG) es gran parte su culpa. Ahora es libre desde el pasado mes de enero y son muchos los rumores que le han situado en el Real Madrid.

Además, él tiene un pasado en el club blanco. José Mourinho le incorporó a su famoso cuerpo técnico junto a Karanka, Rui Faria, Morais y Louro. Hizo de ojeador y analista, pero no cuajó y se mudó a Francia donde le llegó la oportunidad de ejercer como director deportivo en el Mónaco. Allí dio su primer contrato profesional a un tal Mbappé que ahora es el gran deseo de los grandes clubes del mundo. Su gran labor tanto en el equipo monegasco como en el Lille le ha situado en la primera línea, pero, de momento, desmiente cualquier vinculación con clubes como el merengue o el PSG.

Lo ha hecho en una entrevista en L'Equipe. "Pasé tres grandes años allí y mantuve una muy buena relación con el presidente y la dirección. Pero, por ahora, les puedo asegurar que no hay nada con nadie", explica sobre esa vinculación con la entidad merengue. También ha desmentido que el PSG haya contactado con él: "¿Pero, por qué? ¿Acaso Leonardo se va a ir? Puede que sea duro en las negociaciones, pero no un mentiroso. Os aseguro que no he hablado con nadie del PSG".

Kylian Mbappé, con la selección de Francia Robert Michael / Dpa-Zentralbild / D

También ha hablado sobre su relación con la familia Mbappé. "Es cierto que conozco bien a la familia de Mbappé, desde que Kylian tenía 14 años. Tenemos una gran amistad, pero eso es todo", explicó Campos. Es por lo que en Francia se le situaba en la órbita del PSG para convencer al delantero para su renovación, mientras que en España también surgió el rumor para que pudiera dar más facilidades a la entidad blanca a la hora de afrontar su fichaje.

Su pasado

Campos, antes de convertirse en un apreciado director deportivo, fue entrenador. Desde principios de los 90 hasta 2005 hizo carrera en los banquillos dirigiendo a casi una decena de clubes portugueses en ese tiempo. Luego se alejó de ese rol para aprender del mercado de fichajes y afinar su talento para captar talento y, sobre todo, gestionar un equipo. La realidad es que se ha ido haciendo un nombre desde hace bastante tiempo.

Sobre su futuro, Campos no ha dado demasiados detalles en esta entrevista en L'Equipe. "Tengo mi consultora en Monaco. Por ahora estoy centrado en eso, nada más. Pero escucho a todos, soy libre al 100%", expone el director deportivo. No cabe duda de que ofertas no le van a faltar, pero el portugués se mantiene muy tranquilo ante todos los rumores.

