Isco protagoniza otro mercado de fichajes: el Real Madrid, a la espera

Era verano de 2018, España buscaba un Mundial con ilusión y el Real Madrid venía de volver a confirmarse como rey de Europa con otra Champions League; Isco Alarcón era protagonista en todas las competiciones. El centrocampista parecía el futuro del país al llegar al cénit de su carrera en un buen momento. Todo lo que sucedía en el club blanco parecía hacerle ganar peso en la plantilla. Pero ha ocurrido todo lo contrario.

Hoy es verano de 2021, España está teniendo una mejor actuación que en la cita mundialista en la Eurocopa que se está jugando y el Real Madrid ha cerrado un año en blanco; en tres años, Isco ha pasado al ostracismo a pesar de tener solo 29 años. A pesar de que Zidane siempre fue uno de sus valedores, el francés se ha terminado rindiendo a la evidencia y en esta última temporada ha sido más noticia por lo extradeportivo que por lo que sucedía en el campo.

El malagueño vuelve a estar en el candelero del mercado de fichajes un verano más, una situación recurrente desde ese año en el que estaba llamado a liderar a la Selección y el Real Madrid post Cristiano. El equipo de la 2021/2022 tiene hueco para un Isco en clara decadencia aunque su edad diga lo contrario. El jugador merengue ya estuvo en el mercado el pasado invierno, pero no se concretó nada con una tercera parte. Se sigue buscando un club que le quiera.

Isco Alarcón, durante un partido con el Real Madrid

A un año de que acabe su vinculación con los merengues, que ninguna de las dos partes tiene intención de prolongar, su salida condiciona los planes de los blancos en el mercado. Son 34 las fichas que tiene el Real Madrid actualmente y que tienen que aligerarse para que quepan en las 25 plazas finales. Además, la estancia de los canteranos en la última temporada también ha supuesto que haya más gente por delante de Isco.

Ancelotti otra vez

Aunque el regreso de Carlo Ancelotti no ha cambiado su rol en el club, la vuelta del italiano podía suponer que la mentalidad del media punta pudiera vivir otro cambio para bien. Su relevancia también ha ido en consonancia con un estado físico muy en duda. También se ha puesto en contra a parte de la afición con esta actitud, algo que supone también que ni la opinión pública pueda revertir una situación que hace tiempo parece enquistada.

Si su salida no se completa, el malagueño tendrá que ocupar una de las 25 fichas del equipo blanco y a Ancelotti no le quedará otra que tratar de inmiscuirle en sus planes. Junto al italiano vivió un gran inicio de su carrera en el Real Madrid. Con él asentó las bases del jugador que ha maravillado a esa misma afición que ahora no le siente como parte del equipo. Su influencia en La Décima habla a las claras de lo que ha supuesto.

Opciones

La Serie A parece el único lugar donde pretenden acoger al malagueño con el AC Milan y la Roma como los únicos clubes que parecen interesados en aprovechar la situación residual de Isco en el Real Madrid. Desde Italia han informado que ambos equipos se han preocupado por su situación y que le tienen en sus listas para poder hacer algún movimiento durante este verano, el último en el que los blancos pueden sacar beneficio alguno.

No se puede descartar tampoco una salida en forma de cesión a lo largo del mercado de fichajes con el objetivo de liberar una de las fichas, algo de masa salarial y que el malagueño pueda destacar en algún lugar de Europa antes de acabar contrato. Sea como sea, la salida de Isco del Real Madrid va a ser la menos deseada por las dos partes. Un jugador que siempre estará algunas alineaciones históricas, pero que no se despedirá como una leyenda.

