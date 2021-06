La derecha del Madrid: la vuelta de Carvajal, la duda de Odriozola y el comodín de Lucas Vázquez

El Real Madrid está siendo uno de los grandes agitadores del mercado de fichajes y así parece que va a ser en los próximos meses, cuando la maquinaria del equipo blanco se ponga en marcha de nuevo para seguir perfilando su plantilla de cara al curso que viene. Una temporada muy importante ya que supone el regreso de Carlo Ancelotti al banquillo madridista tras la segunda 'era Zidane' y después de un curso sin títulos.

Algunos de los nombres más importantes que se han relacionado alrededor del futuro del equipo han sido los de David Alaba, Kylian Mbappé y Erling Braut Haaland. El primero de ellos ya ha sido confirmado oficialmente mientras que los otros dos son los grandes proyectos a futuro, tanto para este verano como para 2022.

Sin embargo, también se ha hablado de posiciones como la delantera, el centro del campo o el lateral izquierdo. Muchas de ellas con el regreso de futbolistas cedidos o con posibles traspasos. Sin embargo, una posición de la que se ha hablado poco en las últimas semanas es el lateral derecho, que de momento tiene varios asuntos por resolver.

Carlo Ancelotti, en la Ciudad Real Madrid

Uno de esos temas que hay que aclarar es el estado que pueda ofrecer Dani Carvajal esta temporada. El futbolista madrileño parte con ventaja para ser el titular en el lateral derecho, el jugador referencia que domine la banda derecha. Sin embargo, la última temporada de Carvajal ha sido decepcionante, no solo en el aspecto deportivo, sino también en el aspecto físico, ya que ha empalmado una lesión con otra.

Por ello, Carvajal está ante una temporada clave para él y para su futuro en el Real Madrid. Necesita recuperar la confianza en su físico y en su juego para volver a ser importante en el equipo blanco y eso espera conseguirlo de la mano de Carlo Ancelotti. Su puesto de titular parece garantizado, pero necesita volver a demostrar su valía, su talento y su capacidad para llevar el peso del juego del equipo por su banda. Otra temporada como la que acaba de terminar podría hacer al Real Madrid pensar en un nuevo fichaje para dicha posición, como ocurrió con Mendy en la izquierda.

En esa función y en esa lucha jugará un papel fundamental Carlo Ancelotti, el técnico que le dio toda su confianza para asentarse en el lateral derecho del equipo en sus inicios. El italiano apostó por él en sus primeros años en el primer equipo del Real Madrid para alternar sus minutos con Álvaro Arbeloa. Así fue en su primera temporada, cuando se levantó la décima Champions, para darle todavía más protagonismo en su segundo año en el que Carvajal empezó a consolidarse como titular, puesto que no ha abandonado hasta ahora.

Dani Carvajal, durante un entrenamiento del Real Madrid

Ancelotti puede ser el hombre que vuelva a ayudar a Carvajal a consolidarse en el lateral derecho. En su mano está darle esa estabilidad necesaria para conseguir también una fortaleza física que le permite huir de las lesiones que le han atormentado en el último año y medio, desde que sufriera un esguince de rodilla y al que se han unido varias lesiones musculares de gravedad.

El 'comodín' Lucas

Si Carvajal es el lateral derecho titular, el puesto de lateral derecho suplente en el Real Madrid una incógnita. Sin embargo, la situación no preocupa en la entidad merengue porque ahí aparece la figura de Lucas Vázquez, el comodín de la banda derecha. Un extremo que se ha reconvertido al lateral gracias a sus buenos fundamentos tácticos, su vocación de trabajo y de esfuerzo por el equipo.

Tanto es así que lo que en su día parecía una opción de emergencia ahora es una realidad que le ha abierto a Lucas las puertas de su continuidad. El de Curtis no solo ocupa un papel importante en el equipo, sino que además se ha ganado una renovación este verano para seguir formando parte del proyecto. Pocos rumores han surgido de posibles fichajes para el carril diestro, si acaso algún canto de sirena con Achraf llegado desde Italia, pero el Real Madrid confía en su comodín Lucas Vázquez para tomar la responsabilidad cuando sea necesario además de darle libertad en el aspecto ofensivo. Ya este año ha gozado de muchos minutos ante las ausencias de Carvajal.

Una salida para Odriozola

El otro jugador en cuestión que tiene sí tiene su futuro en el aire es Álvaro Odriozola. El futbolista del Real Madrid es uno de los que está incluido en la lista de descartes con la intención de poder sacar un traspaso por él este verano. Sin embargo, esta opción se antoja bastante complicada, al menos por el momento.

Alvaro Odriozola, presionado por Manu Trigueros REUTERS

El donostiarra no ha conseguido consolidarse en la banda derecha del equipo e incluso ha tenido que salir cedido para poder disfrutar de algunos minutos, como sucedió en su aventura en Múnich con el Bayern. Ahora, Odriozola vive unos momentos de dudas y de incertidumbre. Ancelotti no pondrá mucha oposición a su salida y en el club, después de que Odriozola no haya convencido en la etapa de Zidane, busca la mejor opción.

De momento, en el horizonte aparece la opción del AC Milan, club que se ha interesado en una cesión por el jugador del Real Madrid para llenar de madridistas sus bandas. No hay que olvidar que el lateral zurdo es Theo Hernández, jugador con pasado blanco. De esta forma, Álvaro es la duda del Real Madrid en el lateral derecho para este mercado con la esperanza de que Carvajal vuelva a ser el de siempre y con la garantía del comodín Lucas Vázquez.

[Más información: El 'objetivo Mbappé' no cambia para el Madrid: fichaje posible en 2021 y puerta abierta al 2022]