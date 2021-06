Odegaard, el nuevo 'fichaje' del Real Madrid: "Es momento de volver"

Carlo Ancelotti ya conoce al segundo 'fichaje' del Real Madrid para la 2021/2022. Después de que hace ya algunas semanas se confirmase la incorporación de David Alaba, quien acaba contrato con el Bayern Múnich; Martin Odegaard ha afirmado desde su país que vuelve a la casa blanca.

En declaraciones para TV2, el internacional noruego ha confirmado su regreso así: "La situación es que soy un jugador del Real Madrid y volveré para empezar allí la pretemporada dentro de una semana y media. El Madrid ha sido claro con que me quiere de vuelta. Así que será momento de volver y retomar los entrenamientos".

Odegaard ha sido el invitado estrella en la retransmisión de la televisión de su país del partido entre Portugal y Francia de la Eurocopa, torneo para el que Noruega no consiguió la clasificación. Y en la previa, el nórdico ha acabado con los rumores sobre su futuro.

Odegaard durante un partido del Arsenal Reuters

El futbolista ha afirmado que ya ha hablado con el club, aunque todavía no lo ha hecho con Carlo Ancelotti. Los jugadores que no están disputando ni la Eurocopa ni la Copa América están citados el próximo 5 de julio en Valdebebas para comenzar la pretemporada. "Con él personalmente no, pero he hablado mucho con el club y pienso que tienen buenas reseñas", ha apuntado.

Triunfar de blanco

El centrocampista firmó por el Real Madrid cuando todavía no había cumplido ni siquiera la mayoría de edad y después de rechazar a otros equipos como el Liverpool, el Arsenal o el Bayern Múnich. Odegaard siempre tuvo claro que quería triunfar de blanco y así lo ha vuelto a dejar latente.

"Siempre ha sido un sueño jugar allí. Llevo en el club más de seis años y jugar allí siempre ha sido la meta. Siempre quiero jugar, lo he dicho en todo momento. Jugar es importante", ha confesado el futbolista que ha salido cedido a clubes de la Eredivisie, a la Real Sociedad en España y al Arsenal en la Premier League.

Hasta que tenga que ponerse a las órdenes de Ancelotti, Odegaard continúa disfrutando de las vacaciones en Noruega y sobre eso también ha hablado. "Es bonito estar en casa ahora. Pasa tiempo entre una vez y otra y especialmente con lo que ha pasado durante el último año, con el confinamiento y todo eso, es mejor aún", ha finalizado el futbolista noruego en la televisión de su país.

