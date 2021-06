Confirmada la lista de Brasil para la Copa América: tres madridistas presentes

Casemiro chegou aos 50 jogos com a camisa da #SeleçãoBrasileira diante do Paraguai. Após a vitória, ele destacou o orgulho que sente por vestir a Amarelinha.



🗣: "É como se fosse o primeiro, a emoção de estar aqui, o ambiente, o prazer do sonho de criança que está se realizando" pic.twitter.com/wdmtx5WRTA