El calendario del fichaje de Mbappé por el Real Madrid

El Real Madrid ya planifica la próxima temporada. Concluida la 2020/2021 sin títulos, pero con buenas sensaciones, es momento de empezar a trabajar en los despachos. Reforzar el proyecto y despejar dudas como la de Zidane son algunas de las tareas pendientes que tiene el club merengue. Esta próxima semana, ya sin ningún encuentro en el calendario, dará inicio esa nueva etapa. Una nueva etapa en la que, además, puede acabar siendo clave Kylian Mbappé.

El delantero del PSG es el gran objetivo blanco para este verano. La espera de años anteriores, donde los rumores sobre Mbappé y el Real Madrid coparon titulares sin ningún límite, puede llegar a su fin. El atacante acaba contrato en 2022 y sigue sin renovar, por lo que el PSG se la juega: venderle este verano por un precio asequible o jugársela hasta el año que viene con el riesgo de que se marche gratis. Una situación que beneficia a la entidad merengue y que ha generado optimismo.

Como viene publicando EL BERNABÉU, el Real Madrid cuenta con Mbappé en su plantilla para el año que viene. Es una incorporación que no depende ni de Zidane ni del entrenador que esté en el banquillo en la próxima temporada. Mbappé es toda una apuesta para catapultar al conjunto blanco al éxito que esta campaña no se ha tenido. Y el jugador parece estar por la labor.

Kylian Mbappé, con el puño en alto para celebrar su gol Reuters

Las sensaciones en el club capitalino son positivas. Tanto que, como ha desvelado Jorge Calabrés en El Bunker CF, el Real Madrid cree que en agosto Mbappé ya estará vistiendo la camiseta del equipo merengue. Un calendario que tumbaría por completo el que tiene el PSG, puesto que medios franceses han asegurado que la entidad parisina preveía que en ese mes Kylian diera una respuesta.

El precio del traspaso

Por ello, el tiempo se va acabando para el delantero. La próxima semana ya no tendrá partidos con el PSG, cuya temporada no ha terminado de la mejor manera por el varapalo de la Champions League, y Mbappé empezará a pensar en su futuro. Tanto a nivel de clubes como con la selección francesa, donde coincidirá por primera vez con un Benzema que ya es un peso pesado del Real Madrid.

Si se cumplen los mejores pronósticos, Mbappé podría estar un mes con Les Bleus y en julio estar nuevamente libre para dar algún detalle de su futuro. Por encima de todo, en el Real Madrid creen que antes de agosto Mbappé ya habrá tomado una decisión determinante.

En lo que respecta a la operación del galo, Jorge Calabrés ha subrayado que en el Real Madrid no se van a realizar todos los fichajes antes del 1 de julio, por lo que el mercado es amplio. Sin embargo, siempre partiendo de que Mbappé es la principal opción y el gran objetivo. Su fichaje no rondará los 180 millones de euros, precio que el Dortmund reclama por Haaland y que el Real Madrid no pretende pagar por nadie, y la presión de esa 'no renovación' podría dejar su salida en 120 'kilos' como mucho.

[Más información - Benzema, un aliado del Real Madrid en el fichaje de Mbappé]