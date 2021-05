Camavinga se acerca al PSG: Real Madrid y Bayern esperan su decisión

Si la delantera y la defensa son zonas que pueden sufrir bastantes cambios a partir de este próximo verano, el Real Madrid tampoco descuida lo que pueda suceder con la medular. Tal y como explicó EL BERNABÉU, la dirección deportiva dio un golpe de timón y se propuso hacer contrataciones de calado este verano. Ahí aparecía el nombre de Eduardo Camavinga como una de los grandes fichajes. Era la prioridad número uno para esta zona del campo, pero no es el único club en Europa que le desea ya que la figura del PSG ha crecido mucho en los últimos meses.

Si Le Parisien informaba hace una semana que el joven centrocampista del Rennes apuntaba a París, ahora es L'Equipe la que refuerza esta apuesta. La visita del PSG el domingo al campo de su equipo le sirvió al conjunto parisino para iniciar las negociaciones por Camavinga, además de para dejarse gran parte de sus opciones para ganar la Ligue-1. Según esta información, el traspaso no superaría los 60 millones de euros.

Camavinga acaba contrato con el Rennes en 2022 y no renovará por lo que podría salir este verano. Pese a la competencia del Real Madrid, el PSG también ha encontrado rival en el Bayern Múnich. Tal y como explicaba France Football a mediados de abril, el director deportivo bávaro, Hasan Salihamidzic, le prometería al centrocampista galo un tiempo de juego interesante y perspectivas tentadoras. Este verano va a ser gran protagonista de una gran guerra.

Le contact est pris entre le PSG et Rennes pour un transfert d'Eduardo Camavinga



Le contact est pris entre le PSG et Rennes pour un transfert d'Eduardo Camavinga

En fin de contrat en juin 2022, le milieu rennais séduit Leonardo, le directeur sportif du PSG. Des échanges ont eu lieu dimanche entre les deux clubs

En cualquier caso, el Real Madrid se ha desmarcado en las últimas semanas de su interés. Si bien es cierto que no era una prioridad en el mercado, ya que se esperan incorporaciones en ataque y en defensa más importantes, al explosión de Antonio Blanco ha sido determinante para pensar que el canterano da el nivel necesario para tener un papel secundario en el centro del campo, sustituir a Casemiro cuando haga falta y tratar de dar un respiro al resto de miembros de la medular.

Se deja querer

El mismo Camavinga ha hablado en los últimos días sobre su futuro. Sobre el presunto interés del conjunto blanco en su fichaje le han preguntado al propio centrocampista galo durante una entrevista en Téléfoot: "¿El interés del Bayern Múnich y del Real Madrid? Si te digo que no me hace feliz, eso sería mentir". "Te hace sentir halagado, es bonito. Pero aún no he decidido con mi familia lo que haré", sentenció.

Un punto de inflexión puede ser la próxima Eurocopa. Ser finalmente convocado por 'Les Bleus' y disputar la competición que se celebra entre los meses de junio y julio podría ser un empujón definitivo para dar un paso en su carrera. El futuro de Camavinga dará que hablar en las próximas fechas.

