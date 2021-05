Camavinga: "¿Interés del Real Madrid? Mentiría si dijera que no"

El mercado de fichajes de verano se acerca y con él los rumores sobre los distintos jugadores que pueden cambiar de aires aumentan. Uno de ellos es un Eduardo Camavinga que ya desde el pasado año se le relacionó, y mucho, con el Real Madrid, aunque en los últimos meses también habría despertado el interés de clubes como el Bayern Múnich o el PSG.

En especial son estos dos equipos los que parecen estar más cerca de hacerse con los servicios del joven mediocentro francés. Y es que la hoja de ruta del Real Madrid no pasa por hacer un gran desembolso por un futbolista para la zona de la medular, sino que el gran esfuerzo llegará arriba, donde Kylian Mbappé es el gran favorito para vestir la elástica blanca a partir de la 2021/2022.

Sin embargo, en Francia continúan vinculando a Camavinga con el Real Madrid y sobre el presunto interés del conjunto blanco en su fichaje le han preguntado al propio centrocampista galo durante una entrevista en Téléfoot: "¿El interés del Bayern de Múnich y del Real Madrid? Si te digo que no me hace feliz, eso sería mentir". "Te hace sentir halagado, es bonito. Pero aún no he decidido con mi familia lo que haré", ha continuado.

Eduardo Camavinga, durante la fase de grupos del Europeo sub21 de 2021 REUTERS

"No es el momento de centrarse en eso", ha asegurado Eduardo Camavinga. El futbolista francés quiere centrarse en terminar la temporada con el Rennes y después ya estudiar las distintas opciones para su futuro. Aunque la balanza comienza a inclinarse del lado de salir en verano rumbo a un club más importante de Europa. Y sabe, además, que pretendientes no le faltan.

Demostrando mucha personalidad, el jugador galo ha hecho autocrítica, afirmando que no ha rendido a su mejor nivel a lo largo de la presente campaña: "Mi temporada es regular, muchas bajadas, no hice lo correcto todo el tiempo. Hay que usar eso para recuperarse. Hay que ser realista, sé que no solo he jugado buenos partidos. No me esconderé detrás de la edad".

Eurocopa

Un cabo suelto para él es la Eurocopa. Camavinga quiere jugar con la selección de Francia dirigida por Didier Deschamps el campeonato continental, algo que podría suceder o no, ya que también está la opción sobre la mesa de que sea convocado con la sub21.

Eduardo Camavinga, durante un partido del Stade Rennais REUTERS

Ser finalmente convocado por Les Bleus y disputar la Eurocopa que se celebra entre los meses de junio y julio podría ser un hándicap a la hora de que los clubes interesados negocien por su traspaso. Pero él lo tiene claro: quiere estar en la 'Euro'. "Me gustaría jugar con la absoluta de Francia, pero si soy llamado por la sub21, sería un placer y un orgullo para mí. Todo va muy rápido para mí, es un sueño hecho realidad todo lo que me está ocurriendo", ha sentenciado el mediocentro.

