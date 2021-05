El padre de Courtois, sobre la polémica de Hazard: "Ramos o alguien tendrá que hablar con él"

Eden Hazard ha sido centro de críticas durante las últimas horas. El belga salió de tituar ante el Chelsea, no terminó de romper la defensa inglesa para crear peligro y dejó a Benzema todo el liderazgo del ataque del Real Madrid. Pero, por si fuera poco, al término del partido protagonizó unas escenas con sus excompañeros del Chelsea en las que no mostraba demasiada preocupación por la eliminación. Imágenes que no han gustado y que han generado críticas hacia el delantero.

Sin ir más lejos, del padre de un compañero que le conoce a la perfección. Thierry Courtois, padre del guardameta del Real Madrid, ha señalado el error cometido por Hazard en esas imágenes con los jugadores del Chelsea. Lo ha hecho en el podcast de HLN, en el que ha destacado que no ha sido algo "inteligente" y que lo hizo porque no paró a pensar en lo que podía suceder. Sin embargo, ha destacado que puede olvidarse si el delantero lidera al Real Madrid en la consecución de título de La Liga.

"Realmente no es inteligente por parte de Eden hacer eso. Probablemente no lo pensó", ha reconocido. "Esas imágenes son dolorosas para los seguidores. Si ves a un jugador riéndose dos minutos después de la eliminación... Eso es poco profesional", ha destacado Thierry Courtois.

Hazard y Benzema, tras el gol de Timo Werner REUTERS

Sobre el impacto que puede acabar teniendo en su estancia en el Real Madrid, el padre de Courtois ha dejado la puerta abierta a un perdón colectivo. "Si aún puede darle el título al Real Madrid en los próximos cuatro partidos -de La Liga-, todo puede ser olvidado y perdonado. El capitán Ramos, o alguien más, seguramente tendrá que hablar con él al respecto".

Y es que, cabe recordar, el Real Madrid aún tiene muchas opciones de llevarse el título liguero. Por delante, el equipo de Zidane tiene que jugar ante el Sevilla, Granada, Athletic y Villarreal. Si el Atlético de Madrid no gana al Barça y el Real Madrid lo gana todo, los merengues serán campeones de la competición doméstica por segunda temporada consecutiva. Hazard, que ha disputado los últimos cuatro duelos tras sus problemas físicos, aspira a mantener la titularidad durante dicho proceso.

La disculpa de Hazard

El jugador belga ha pedido perdón en redes sociales menos de 24 horas después. El gesto de Hazard no gustó entre los aficionados del Real Madrid y menos al producirse tan solo unos minutos después de perder las semifinales de toda una Champions League. Por ello, y consciente de su error, el delantero merengue se ha dirigido a todos los fans en su cuenta oficial.

Hazard, en un mensaje muy aplaudido, ha subrayado que siempre quiso jugar en el Real Madrid y que no faltaría el respeto a la entidad nunca: "No era mi intención ofender a la afición del Real Madrid. Siempre ha sido mi sueño jugar aquí". Además, e intentando olvidar la derrota en competición europea, ha mostrado su optimismo respecto a poder ganar el título de La Liga.

