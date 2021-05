Alaba se despide del Bayern antes de fichar por el Real Madrid: "Quería dar un paso adelante"

David Alaba se despide del Bayern Múnich. A pocas semanas de que acabe la temporada, momento en el que quedará libre de su contrato y se embarcará en la aventura de jugar en el Real Madrid, el futbolista austriaco ha tenido un adiós adelantado en la página web del club bávaro. El zaguero explica su decisión a todos los aficionados del club germano.

"Siempre es duro cuando termina una etapa y no es ningún secreto que siempre me he sentido aquí muy agusto. Lógicamente, me voy del Bayern con los ojos llorosos, pero, al mismo tiempo, también contento por mi futuro", dice Alaba sobre su marcha del club donde ha estado más de una década.

Y añade: "No ha sido ninguna decisión en contra del club, pero tomé la decisión de que me gustaría probar algo nuevo para dar un paso más hacia adelante. Para crecer hay que abandonar tu "zona de confort", y uso esta palabra conscientemente entre comillas porque podría sonar mal: En el Bayern, las aspiraciones deportivas siempre son extremas, ya sea de los directivos, en el vestuario o uno mismo. Con esto quiero decir que, quizás, también hay que embarcarse a lo desconocido para madurar una vez más".

David Alaba, calentando con el Bayern Múnich REUTERS

Ahora Alaba disfruta de sus últimos días en el Bayern, aunque reconoce que todavía no lo ha asimilado: "Todavía nos queda un poco de tiempo hasta la despedida, aunque aún no puedo asimilarlo. Siendo sincero, ha habido días en los que he pensado personalmente cómo recuerdo esta etapa tan especial aquí en el Bayern. Sencillamente, fueron años increíblemente bellos".

De momento, no quiere imaginarse su último día como jugador del Bayer: "Si se me saltarán las lagrimas no puedo decirlo ahora mismo, pero interiormente seguro que sí. Cuando recientemente hicimos una última gran sesión de fotos en el Allianz Arena, tuve que lidiar con mis emociones", reconoce.

"Estoy infinitamente agradecido por el apoyo de nuestros aficionados todos estos años y siempre tuve la sensación de tener una relación especial con ellos. Siempre me encontré agusto en la Sükurve porque siendo joven estuve un par de veces ahí. Resulta divertido cómo se ha desarrollado todo: Fui recogepelotas y, antes de los partidos de la Champions League, también fui uno de esos chicos que agitaba la bandera circular en el círculo central cuando los jugadores entraban al campo. Y, algún tiempo después, yo mismo estaba como jugador en el césped", explica.

Mensaje a los fans

¿Qué le desea al Bayern para el futuro?: "Solo todo lo mejor. Este club siempre va a permanecer en mi corazón. Le estoy infinitamente agradecido. Le deseo al FC Bayern que siga ampliando su gran historia de éxito. Y, si soy sincero, no estoy preocupado por el club".

