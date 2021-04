En Austria dan por hecha la llegada de Alaba al Real Madrid: ya venden camisetas con su nombre

La Fundación Real Madrid Clinics, una empresa que organiza campamentos de fútbol para jóvenes en toda Europa, ha empezado a promocionar en Austria la venta de camisetas del austríaco David Alaba con el dorsal 27. El jugador del Bayern Múnich recalará en el Real Madrid, con el que tiene un acuerdo cerrado para la próxima temporada. El jugador de 28 años termina contrato con los bávaros y recalará en la entidad blanca sin coste alguno.

Según un mensaje de texto de esa fundación a los responsables del club SC Maccabi Viena, que organiza este verano uno de esos campamentos, se ofrecen camisetas con el dorsal y el nombre del todavía defensa del Bayern Múnich. Se trata de una publicación a la que solo tienen acceso el personal de esta entidad, pero que en Austria se ha filtrado. Todo ha corrido como la pólvora hasta llegar a la prensa y las redes sociales.

"Como te habrás enterado, el ídolo austríaco David Alaba está a punto de cambiarse al Madrid. Eso nos alegra muchísimo, por lo que ofrecemos camisetas con el nombre de Alaba", explica Real Madrid Clinics en el mensaje. "Sería genial compartir esta posibilidad en vuestro club. Tal vez tenéis algunos seguidores de Alaba en vuestras filas", agrega el mensaje al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL. Esto solo hace que confirmar la información que se ha comentado prácticamente desde comienzos de año.

La página web desde la que se pueden comprar las camisetas de Alaba y el Real Madrid

El SC Maccabi Viena, el único club de fútbol judío de Austria, acoge entre el 12 y 16 de julio próximo un campamento de Real Madrid Clinics para entre 50 y 100 chicos y chicas de entre 7 y 16 años de edad. Para los participantes en ese campamento, colocar el nombre de Alaba en la camiseta del Real Madrid costará solo 27 céntimos de euro, en lugar de los 10 euros que cuesta habitualmente. La fundación precisa que si el austriaco no utiliza el dorsal 27 se cambiaría de forma gratuita el número y si termina por no fichar por el club blanco también se daría la opción de elegir el nombre y el número de otro futbolista del equipo merengue.

Desde hace meses se viene especulando sobre el posible fichaje de Alaba, de 28 años, por parte del equipo blanco. El defensa, que milita en el equipo bávaro desde que es un adolescente, termina este verano su contrato y llegaría al Madrid sin necesidad de pagar traspaso. Todo parece cerrado y el primer día de mercado de verano se anunciaría la llegada del jugador.

Salidas

El defensa llegará pase lo que pase en la defensa merengue, que no tiene asegurado prácticamente el futuro de ningún jugador en el caso de sus centrales. Sergio Ramos sigue sin renovar, Raphaël Varane no está interesado en hablar sobre su contrato que acaba en 2022 por el momento, Nacho Fernández, que también termina su vinculación en ese año, no asegura su continuidad y Eder Militao, que hasta ahora no convencía al cuerpo técnico, parece que es el único que tiene la certeza de permanecer en el club blanco.

[Más información: Camavinga, bajo el foco: el Bayern endurece la pelea por su fichaje]