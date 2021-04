Leonardo: "Mbappé todavía tiene un año de contrato, no es el final"

Kylian Mbappé continúa siendo el gran nombre propio del mercado de fichajes. El delantero es junto a Erling Haaland y David Alaba los jugadores que tiene el Real Madrid en su agenda y mientras esto ocurre, en el PSG se aferran a la opción de mantener al campeón del mundo en sus filas.

Ha sido Leonardo el que ha hablado sobre Mbappé en Canal+ Francia. El director deportivo del PSG ha destacado que al delantero todavía le queda un año más de contrato con la entidad parisina, ya que el acuerdo que une a ambas partes vence en junio de 2022.

"Todavía tiene un año de contrato, no es el final. Llegará el momento de su decisión, pero hoy no es importante. Generalmente, somos optimistas. No tenemos razones para no serlo por lo que hemos hecho. Pero sigo pidiendo concentración sobre el campo", ha asegurado Leonardo.

Kylian Mbappé, en un partido del PSG durante la temporada 2020/2021 Reuters

También ha sido preguntado el director deportivo por las declaraciones de Florentino Pérez sobre Kylian Mbappé: "No vamos a entrar en eso. Pensamos en los partidos. Todos tienen sus metas. Han pasado muchas cosas, pero tenemos que concentrarnos en el campo. No queremos distraernos con cosas externas. Seguimos enfocados".

"Yo voy con la mascarilla y creo que no me reconoce nadie y oigo 'Presi, ficha a Mbappé'. ¿Qué contestó? 'Tranquilo'. Está Mbappé y también hay otros grandes jugadores. Hay que recuperar la ilusión y no es fácil con la situación que hay, pero estoy trabajando en ello", dijo el presidente del Real Madrid en El Chiringuito.

"No sé, no he hablado con él. Al menos hoy -risas-. No, no, no he hablado con él desde hace años. Al principio lo hice. Yo solo puedo decir a los madridistas que trabajo para lo mejor del club y que hago todo lo posible para mejorar. En el 2000 también estábamos en una situación complicada y lo arreglé, a ver si lo puedo arreglar así también", afirmó Florentino Pérez.

Marco Verratti felicita a Kylian Mbappé por su gol Reuters

"En esta situación de la pandemia, eso ya no existirá ni para el Madrid ni para nadie. Yo no he dicho eso -no podrá fichar a Mbappé-, estamos cerrando esta temporada. Y luego nos metemos con la que viene. En general, es imposible que haya grandes fichajes", apuntó después en El Larguero de la Cadena SER.

Neymar

Leonardo también ha tenido que contestar una preguntar sobre la renovación de Neymar por el Paris Saint-Germain. "Todos conocen nuestra intención. No tenemos prisa, queremos estar callados. Por supuesto, queremos que suceda. Pero el objetivo es jugar la final de Champions el 29 de mayo", ha sentenciado.

