Isco, cuenta atrás para resolver su futuro sin sitio en el Real Madrid

Isco Alarcón encara el último tramo de la temporada vistiendo la camiseta del Real Madrid. Sin embargo, puede que sean sus últimos meses en el equipo. El malagueño no ha encontrado su hueco en el conjunto de Zidane y tampoco tiene espacio para seguir el año que viene. Ni con las rotaciones por La Liga y la Champions, ni con las bajas en el centro del campo, el ex del Málaga ha podido ganar relevancia.

Una de las razones principales es su estado de forma. Isco, aunque no haya contado con excesivas oportunidades, no ha terminado de estallar en ningún partido. A diferencia de jugadores como Militao, Nacho o incluso Lucas Vázquez, todos ellos puestos en duda a principio de temporada y con pie y medio fuera del equipo, han acabado convirtiéndose en fijos para Zidane. Una revolución que en el caso de Isco no se ha llegado a producir.

El centrocampista apenas ha disputado 1.000 minutos en todo el curso repartidos en 26 partidos entre todas las competiciones. En total, apenas ha jugado 87 minutos entre todos los encuentros de la Champions League. La competición idílica para cualquier jugador y en la que Isco, a la vista de los resultados, no ha tenido apenas presencia. Participó de titular en la derrota ante el Alcoyano y, más allá de eso, se ha limitado a sumar minutos paulatinamente en la competición doméstica.

Pese a que las lesiones le han respetado, algo complicado en un Real Madrid que esta temporada está teniendo que lidiar con este tipo de contratiempos constantemente, Isco solo ha jugado más que Odriozola, gran tiempo lesionado; Mariano, lesionado y suplente de Benzema; y Hazard, que este fin de semana recuperará la titularidad tras un nuevo proceso de 'rearme' físico como consecuencia de sus últimas molestias.

El tiempo se le acaba a Isco, pero simplemente para revelar cuál será su futuro. El mercado estará marcado por la crisis económica generada por la Covid-19 y el malagueño tiene el tramo final de campaña para activar el interés de los clubes europeos.

La opción de invierno

Isco acaba contrato con el Real Madrid en 2022. Es decir, la opción de dejarle salir gratis el año que viene, y teniendo en cuenta el momento de crisis económica, no sería una opción nada factible. Por lo tanto, este verano será clave para el futuro a corto y largo plazo del centrocampista.

29 años y unos 20 millones de euros de precio de mercado según el portal especializado Transfermarkt. Son los datos de un Isco que está en el mercado, también por petición propia. Y es que el centrocampista, consciente de su poco impacto en el equipo, ya ha pedido en más de una ocasión salir del Real Madrid.

El último mercado invernal fue el claro ejemplo. El Everton de Ancelotti surgió como rumor. El italiano, que siempre ha mostrado su vínculo con Isco, no terminó de pedir públicamente la llegada del español. Sin embargo, Isco pidió salir del Real Madrid. El club merengue, pese a que no quería perder jugadores a media temporada, dejó la puerta abierta si llegada una buena opción. Esa situación no se dio, y es el principal riesgo que hay de cara a verano: que Isco no genere interés. Por delante, últimas semanas de La Liga para remediarlo.

