Streaming en directo | Real Madrid - Chelsea (Champions League)

El Estadio Alfredo Di Stéfano acoge este martes el partido de ida de las semifinales de la Champions League entre Real Madrid y Chelsea. Los blancos vienen de ganar al Liverpool en los cuartos de final, mientras que el conjunto blue eliminó al Oporto en la anterior ronda.

La otra eliminatoria, entre PSG y Manchester City, comienza este miércoles, pero antes es el turno para los de Zidane y los de Tuchel. Nadie se quiere colgar el cartel de favorito, pero todos quieren ser los que levanten la 'Orejona' el próximo sábado 29 de mayo en Estambul.

Zidane recupera el 3-5-2 para la visita del Chelsea. El equipo merengue sale con un sistema de tres centrales con Carvajal y Marcelo haciendo las veces de carrileros. En punta, los elegidos son Vinicius y Benzema, quedándose en el banquillo los Rodrygo, Asensio, Hazard y compañía para saltar al campo según vaya dándose el choque.

Vinicius celebra su segundo gol al Liverpool, el tercero del Real Madrid REUTERS

El entrenador del Real Madrid no ocultó en la previa la ilusión que supone para el vestuario estar en las semifinales: "Es el partido más difícil porque es el siguiente. La Champions siempre es especial y hemos tenido partidos muy importantes. Lo vamos a tomar como una semifinal de Champions. Queremos competir que es lo más importante".

Mientras que Varane afirmó que saldrán a darlo todo al verde del Di Stéfano: "Sabemos que estamos en las semifinales de Champions, hay mucha exigencia a nivel técnico y táctico. Los detalles son muy importantes y tenemos que prepararnos para hacer un partido completo. Empezamos con la idea de ir a por el partido, a ganar. Tenemos que darlo todo en el campo para tener un buen resultado".

Por su parte, Tuchel aseguró que no cree en conspiraciones arbitrales tras lo sucedido con la Superliga Europea: "Confío al cien por cien en el arbitraje y en la UEFA, en cada árbitro en este nivel. Necesitamos el mejor arbitraje, pero confío en que lo haga lo mejor posible. No creo que haya ventaja o desventaja de este tipo por una discusión política. No entra en mi cabeza".

Cómo seguir el partido

Desde EL BERNABÉU os ofrecemos varias opciones para seguir el encuentro en directo. Los fans del Real Madrid y el Chelsea podrán ver el minuto a minuto comentado en nuestra narración en vivo.

Otra opción es seguir, a través del player que se puede ver en la parte superior de esta página, el partido en directo con todos los datos que necesitas conocer. Gracias a YouTube, los aficionados podrán ver el minuto a minuto del partido, comentar y compartirlo con todos sus amigos.