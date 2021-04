Vuelve Kroos a un once titular del Real Madrid con tres centrales

Solo quedan cuatro equipos y tan solo uno levantará la 'Orejona' en Estambul el próximo 29 de mayo. Esta semana toca que los semifinalistas disputen los partidos de ida y el martes es el turno para Real Madrid y Chelsea. Los blues visitan el Estadio Alfredo Di Stéfano para que la próxima miércoles se celebre el duelo de vuelta en Stamford Bridge.

Para este duelo no llegan ni Sergio Ramos ni Fede Valverde, pero los que sí entraron en la convocatoria fueron Toni Kroos y Eden Hazard. El belga ya tuvo minutos el pasado fin de semana en el encuentro contra el Betis, pero todavía no forma parte del once titular del conjunto merengue. Para eso aún habrá que esperar un poco más.

Hazard, no; pero Kroos, sí. El centrocampista alemán recupera su sitio en el centro del campo para completar la medular que ya es considerada por méritos propios como una de las mejores de toda la historia. El '8' blanco se coloca así en el esquema junto a Casemiro y Modric.

Zidane apuesta esta vez por el 3-5-2. El dibujo era una de las grandes dudas en la previa, puesto que el entrenador francés ha ido alternando diferentes esquemas a lo largo de la temporada y, en especial, en las últimas semanas se había ido haciendo un hueco este sistema con tres centrales.

Los tres de atrás son Militao, más tirado a la derecha; Nacho, más a la izquierda; y Varane en una posición más centralizada. Por detrás de ellos estará un Courtois que les guardará las espaldas y que vive una eliminatoria muy especial para él por su pasado en el club del norte de Londres.

Poblada medular para la visita del Chelsea al Di Stéfano, con Carvajal y Marcelo haciendo las veces de carrileros en sus bandas naturales y con ese trío ya mencionado formado por Casemiro, Modric y Kroos. Arriba, se caen del once titular Asensio y Rodrygo, pero vuelve un Vinicius que tras su suplencia en el último encuentro liguero ya se podía presagiar su titularidad ante los de Tuchel.

El propio 'Vini' habló para los medios de la UEFA sobre la Champions: "El Real Madrid, el mejor equipo del mundo, siempre está preparado para hacer un gran partido en el momento adecuado. Nos gustan los grandes partidos, nos gusta la Champions League y la hemos ganado más veces que nadie. Muchos jugadores aquí ya ganaron la Champions muchas veces y quieren ganar más. Los más jóvenes queremos ganar como ellos".

Once titular

Los once elegidos de Zinedine Zidane para enfrentarse al Chelsea, en el partido correspondiente a la ida de las semifinales de la Champions League, son: Courtois; Militao, Varane, Nacho; Casemiro, Carvajal, Modric, Kroos, Marcelo; Benzema y Vinicius.

