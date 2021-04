Zidane: "Vi la mano, pero es el árbitro el que pita y no lo ha hecho"

El Real Madrid no pudo conseguir una nueva victoria en La Liga con la que dormir esta noche en lo más alto de la clasificación. Y es que los blancos empataron a cero frente al Betis de Manuel Pellegrini, en un partido en el que también hubo polémica después de que ni Estrada Fernández ni el VAR viesen una mano de Miranda tras cabezazo de Militao. Zinedine Zidane ha analizado en rueda de prensa la actuación de sus pupilos.

Falló el balance ofensivo

"Perdemos dos puntos, está claro. Defensivamente estuvimos muy bien, pero ofensivamente nos faltaron muchas cosas, sobre todo en nuestro inicio de partido que fue muy complicado. No estuvimos finos arriba".

¿Recupera a algún jugador ante el Chelsea?

"Esperamos recuperar a Ferland y a Toni (Kroos). Ahora tenemos que recuperar bien porque son dos puntos perdidos para nosotros y luego enfocarnos en el partido del martes. Perdimos dos puntos, pero faltan cinco jornadas y eso es mucho. Si se acabase La Liga hoy no la ganamos, pero falta mucho, eso es así".

Mayor repercusión

"Si nosotros perdemos un punto se monta algo grande. Nosotros estamos muy mal y los otros muy bien. Pero ahora toca el partido del martes, que es seguro el partido más difícil de la temporada, pero nosotros estamos preparados para este tipo de partidos. Todavía falta Liga por delante y los demás también tienen que jugar. Pero sí que nos ha faltado algo hoy para ganar el partido".

No pitaron penalti por mano

"No (ante la pregunta de si entiende el criterio arbitral), pero yo no soy el árbitro. Vi la mano, pero es el árbitro el que pita y no lo ha hecho".

Regreso de Hazard

"Comparto lo que estás diciendo -buenos minutos de Eden Hazard-. La verdad es que estoy muy contento. Sabemos la calidad que tiene y espero disfrutar de Eden lo que queda de temporada".

¿Cómo ha visto a Carvajal?

"Esto lo veremos el martes. Jugó el miércoles 20 minutos, hoy más y lo veremos. Van todos bien".

