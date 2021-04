El mensaje de Fede Valverde tras confirmarse su positivo por la Covid-19

El Real Madrid continúa sumando buenos resultados, pero también bajas inesperadas en la plantilla. El último en tener que apartarse del equipo sin previsión alguna ha sido Fede Valverde, que ya se aisló por estar en contacto con un positivo y que acabó dando el mismo resultado en la última prueba realizada por el equipo merengue pensando en la jornada liguera. El uruguayo será baja durante algunos días y, vía redes sociales, ha querido mandar un mensaje a todos sus aficionados.

Valverde, que hasta el momento no se había pronunciado sobre ese positivo por la Covid-19, aprovechó el día posterior a la victoria contra el Cádiz para dirigirse a todos sus seguidores. Y lo hizo con un mensaje de optimismo en el que no daba muestras de estar pasándolo excesivamente mal con los síntomas. Una buena noticia pese al contagio y que no se ha dado en todos los deportistas.

"Un obstáculo más que superar, ahora toca alentar al equipo desde casa y a esperar reincorporarme cuanto antes. Volveré más fuerte. Gracias a todos por el apoyo", ha subrayado en su cuenta oficial. El objetivo no es otro que llegar al duelo ante el Chelsea, que se disputará el próximo 27 de abril y que tendrá más morbo aún tras toda la polémica de la Supercopa.

Un obstáculo más que superar, ahora toca alentar al equipo desde casa y a esperar reincorporarme cuanto antes 👊🏼👊🏼



Volveré más fuerte 💪🏼

Gracias a todos por el apoyo.#HalaMadrid pic.twitter.com/Oz2oxAS7ZK — Fede Valverde (@fedeevalverde) April 22, 2021

Fede Valverde, que se cayó de la convocatoria ante el equipo gaditano, acumula 28 partidos y más de 1.600 minutos entre todas las competiciones. Reflejo de su importancia es que todos los partidos que se ha perdido en lo que va de temporada han sido por razones médicas y en ningún caso técnicas. Chelsea, Osasuna y Sevilla son los próximos duelos que disputará el equipo blanco con la duda de a cuál llegará Valverde.

La Covid 'ataca' al Madrid

Las últimas semanas no han sido nada fáciles para Zidane, que ha tenido que lidiar en un tramo del curso con varias ausencias provocadas por la pandemia. Uno de los casos fue Sergio Ramos, aunque ya estaba lesionado y no contaba para la planificación del Real Madrid. Sin embargo, ya generó cierto enfado por la serie de contratiempos que lleva acumulando la entidad desde que empezó el curso deportivo.

Poco antes se confirmó el positivo de Varane, mucho más importante y que dejaba la línea defensiva sin ninguno de los titulares de Zidane. Justo, además, antes de partidos determinantes ante el FC Barcelona y el Liverpool en la Champions League. Valverde es el tercero que se suma a esta lista de afectados en apenas un mes.

El aspecto positivo, al menos por el momento, es que esa rotación de jugadores ha permitido que hombres como Militao o Nacho hayan recuperado sus mejores sensaciones en el terreno de juego hasta el punto de pelear por su continuidad en el equipo.

[Más información - Sergio Ramos celebra su regreso y se prepara para el final de temporada: "Feliz de estar de vuelta"]