El Real Madrid, al límite para luchar por Liga y Champions: la barrera de los 3.000' se rompe

El final de temporada se presenta emocionante para el Real Madrid. Tras haber pasado con nota su semana grande frente a Liverpool y Barcelona, los de Zinedine Zidane ven como tienen al alcance de su mano los dos títulos más importantes de la temporada. En once partidos se decidirán si La Liga y la Champions League serán blancas, pero eso no quiere decir que no haya que sufrir para lograrlo.

El Madrid ya ha hecho lo más difícil, que es llegar a esta temporada con opciones claras de pelear por los títulos. En semifinales de Champions y a un punto del Atleti en Liga, el equipo está en una situación que cualquier aficionado madridista hubiera firmado semanas y meses atrás. Hay que rematar la faena en un calendario tan exigente o más como el que ha habido hasta ahora esta temporada.

Desde este domingo 18 de abril -partido contra el Getafe- hasta el sábado 29 de mayo -fecha de una hipotética final de Champions- se decidirá todo. Menos de mes y medio para resolver la temporada más agotadora que se recuerda. Seis semanas que llevarán al límite al Real Madrid.

Rival Fecha Getafe (V) 18/04 Cádiz (V) 21/04 Betis (L) 24/04 Chelsea (L) 27/04 Osasuna (L) 01/05 Chelsea (V) 05/05 Sevilla (L) 09/05 Granada (V) 13/05 Athletic (V) 16/05 Villarreal (L) 23/05 Final Champions 29/05

Un partido cada tres días para un equipo del que Zidane ya reconocía tras El Clásico que "está al límite". En Anfield se vio como el Madrid tuvo que aguantar de forma heróica para no encajar un gol que hubiera apretado mucho las cosas. Y es normal llegados a estas alturas y con la histórica plaga de lesiones que ha sufrido el equipo a lo largo de esta temporada, con más de 50 problemas musculares.

El esfuerzo ha sido titánico, sobre todo por parte de aquellos que se han librado, en gran medida, de las lesiones. El reparto de minutos de Zidane habla claramente sobre los jugadores que lo han tenido que dar todo y que ahora necesitan aprovechar cada respiro que sea posible.

Zinedine Zidane, en Anfield EFE

El club de los 3.000

Hasta seis jugadores, cinco de campo, han roto ya la barrera de los 3.000 minutos de juego. Encabeza la lista Thibaut Courtois (3.690'), que solo ha dejado la portería en el partido de Copa ante el Alcoyano. Le siguen Ferland Mendy (3.197'), Raphaël Varane (3.195'), Casemiro (3.166'), Karim Benzema (3.078') y Luka Modric (3.038'). Además, Kroos podría sumarse en el próximo partido, ya que ha jugado 2.923 minutos.

Hora de los descansos

Zidane ya piensa en dar descansos. Casemiro, expulsado por doble amarilla ante el Barça, lo tendrá contra el Getafe. También Nacho (2.067') por acumulación de amarillas. Los otros dos partidos antes del Chelsea -Cádiz y Betis- son oportunidades ideales para que Modric, Kroos o un Vinicius (2.091') que no ha parado en los últimos partidos descansen. Incluso Mendy puede gozar de descanso para esquivar posibles lesiones.

Es la hora del Plan B, el que queda con vida ante las lesiones. Ya en El Clásico, Zidane hizo un triple cambio que delata sus intenciones: entrando Isco (825'), Marcelo (924') y Mariano (563') por Kroos, Vinicius y Benzema. Ellos y otros como Militao (829'), Rodrygo (871') u Odriozola (390'), que no llegan a los 1.000 minutos jugados, tendrán su momento en este final de temporada. El central brasileño ya lo está teniendo y está superando de largo las expectativas.

Por supuesto, tampoco hay que olvidarse de los jugadores que están de baja. Salvo Lucas Vázquez, Zidane irá recuperando a Varane, Sergio Ramos (1.700') y Eden Hazard (646'). Toca cruzar los dedos por que no haya más lesiones y así remar entre todos en una recta final que se presupone emocionante y exigente a partes iguales.

