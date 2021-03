La hora de la verdad: el Real Madrid se juega los cuartos de la Champions con la 'vieja guardia'

Real Madrid y Atalanta se ven las caras tres semanas después de enfrentarse en Bérgamo, en un partido en el que el conjunto blanco se llevó la victoria por la mínima gracias al gol de Ferland Mendy en el minuto 86. En juego uno de los cuatro billetes que no tienen dueño para los cuartos de final de la Champions League.

El equipo de Zidane no quiere una nueva eliminación en octavos y para ello cuenta con esa ligera ventaja cosechada en el duelo de ida. En aquel partido no estuvieron ni Sergio Ramos ni Karim Benzema. Ambos estarán en el Estadio Alfredo Di Stéfano, no así un Casemiro que cumple ciclo de amonestaciones.

Tampoco estará Hazard disponible y es que el internacional belga ha vuelto a caer lesionado. No se ejercitó con el resto de sus compañeros este lunes porque estaba pasando por unos exámenes médicos que determinaron que el '7' madridista sufre una lesión muscular en el psoas derecho.

Con los de siempre

Con las bajas y los recuperados, el Real Madrid se presenta al Atalanta con los que son conocidos como la 'vieja guardia'. Ante esta situación, Zidane apuesta otra vez por tres centrales con Nacho, Ramos y Varane formando la línea defensiva. No es la primera vez que el técnico francés se decanta por este sistema y con la ausencia de Casemiro, el 3-5-2 gana enteros.

Josip Ilicic golpea a Raphael Varane en una disputa REUTERS

Las bandas se las cede así a Lucas Vázquez y Ferland Mendy, mientras que en el centro del campo Luka Modric y Toni Kroos vuelven al once junto a un Fede Valverde que ya fue de la partida el pasado fin de semana en la victoria ante el Elche, con un doblete de Karim Benzema salvador. Y es que, una vez más, el Real Madrid se encomienda a su '9'.

Más dudas hay sobre su acompañante en ataque, aunque Rodrygo parece contar con ventaja sobre Vinicius y Asensio. Esto a no ser que, finalmente, Zidane elija jugar con un tridente en ataque. Aunque ya se sabe que el entrenador galo se ha hecho muy amigo de cambiar el dibujo a lo largo de un mismo partido según sea el resultado y cómo se encuentro de cómodo su equipo.

A por la remontada

El Atalanta tiene que remontar ese 0-1 de la ida si quiere dar la sorpresa y colarse en los cuartos de final de la Champions League. Los italiano jugaron su último partido el pasado viernes y venció por 3-1 a la Spezia. Entonces se encomendaron a la dupla entre Muriel y Zapata, misma pareja en la que ponen sus esperanzas ahora para doblegar al Real Madrid.

En la previa, Matteo Pessina fue protagonista en rueda de prensa y es que será él elegido para formar en la medular con Marten De Roon y con Mario Pasalic después de que en el duelo de ida fuese expulsado Remo Freuler. Regresa al once titular del Atalanta un Cristian Romero que tendrá la oportunidad de medirse a su ídolo, al capitán blanco Sergio Ramos.

El equipo de Bérgamo es un auténtico dolor de cabeza para los grandes del Viejo Continente. Ya ganó esta temporada al Liverpool en Anfield por 0-2 y al Ajax de Ámsterdam en el Johan Cruyff Arena por 0-1. Ahora llegan al Estadio Alfredo Di Stéfano para dar la vuelta a la eliminatoria ante el trece veces campeón de Europa.

Real Madrid - Atalanta

Real Madrid: Courtois; Lucas Vázquez, Nacho, Varane, Sergio Ramos, Mendy; Fede Valverde, Kroos, Modric; Rodrygo y Benzema.



Atalanta: Sportiello; Toloi, Romero, Djimsiti; Mahle, De Roon, Pessina, Gosens; Pasalic; Ilicic y Duván.



Árbitro: Danny Makkelie (Colegiado de Países Bajos).



Hora: 21:00 - Movistar Liga de Campeones / EL BERNABÉU

Incidencias: partido correspondiente a la vuelta de los octavos de final de la Champions League que se disputa en el Estadio Alfredo Di Stéfano (Madrid, España).