El agente de Benzema desmiente un importante rumor sobre su futuro

En las últimas semanas se ha hablado del futuro de Karim Benzema. Tiene contrato con el Real Madrid hasta 2022, pero desde Lyon, su casa, suenan cantos de sirena para un retiro por todo lo alto donde comenzó su camino: en el Olympique de Lyon. Unas declaraciones de su agente, Karim Djaziri, hicieron desatar todo tipo de rumor.

Uno de ellos daba por hecha la llegada de Benzema al Lyon el próximo verano. El tuitero @OlinRunner69 'anunció' lo siguiente en su cuenta: "El traspaso de Karim Benzema al Lyon este verano está muy avanzado, ya se habla del contrato y no está lejos de concretarse (gran esfuerzo de Karim). 'El Rey' debería estar de vuelta este verano".

Entre la afición del Lyon creció el entusiasmo, pero Djaziri estuvo rápido para salir al paso con un escueto mensaje que echó por la borda el rumor: "¿Por qué haces esto?", le respondió danzo por zanjado, por ahora, el debate sobre el futuro de Benzema.

Pourquoi tu fais ça ? — Karim Djaziri (@KDjaziri) March 4, 2021

Fue el propio Djaziri el que hace semanas ilusionó a la afición del Lyon: "Sinceramente creo que sí (sobre la vuelta de Benzema). Él me habla constantemente y ve todos los partidos del equipo. Encima, él nunca ha estado en el Groupama Stadium (estadio inaugurado en 2016). En su mente es algo que él desea, tiene al Lyon en su corazón", dijo.

A lo que añadió: "Está dividido entre dejar el mejor club del mundo y volver a Lyon, es una cuestión de tiempo. En sus sueños está el de volver a Lyon y hacer grandes cosas. Portar el brazalete de capitán con los jóvenes puede ser mágico".

Karim Benzema, durante un entrenamiento del Real Madrid

Guiños desde Lyon

En el Lyon recogieron el guante, aunque las palabras del agente de Benzema no aseguraban que eso se pudiera hacer realidad en verano. "Si no está bien en el Real Madrid, no hay ningún problema...", dejó caer Rudi García, entrenador del equipo galo.

Aulas fue más expresivo todavía: "Sé que hubo contactos con Benzema la temporada pasada. Fue con Juninho. Si hay la posibilidad de que sea posible un retorno de Benzema al Lyon, evidentemente que encontraremos una solución. Nunca ha estado en el nuevo estadio y sería un sueño para nuestros aficionados verle jugar en el nuevo estadio. Todo depende de los resultados del Madrid", dijo.

La realidad es que Benzema, con contrato todavía por otra temporada, está centrado en su presente con el Real Madrid. Su continuidad de blanco más allá de 2022 dependerá de la forma en la que se encuentre él para seguir al máximo nivel en uno de los mayores clubes de toda Europa. De momento, nada hace indicar que en verano se vayan a separar sus caminos.

