Vinicius: "Florentino Pérez me dice que es mi mayor fan, siento la confianza"

Vinicius ha concedido una extensa entrevista a Tatiana Mantovani, corresponsal de TNT Sports Brasil en la capital española. El extremo del Real Madrid ha asegurado que se siente feliz y que siente la confianza tanto del club como de Zidane, además ha señalado que su objetivo es volver a poner el nombre del Real Madrid donde merece.

¿Cómo se encuentra?

"Bien. Estoy feliz con los últimos partidos que estoy jugando. Volver a coger confianza, ganar partidos y acercarnos a nuestro principal objetivo, que son los títulos".

Temporada irregular

"Siempre es muy complicado cuando se juega sin afición y es un poco difícil acostumbrarse. Ya la temporada pasada conseguimos ganar muchos partidos por nuestro físico y nuestra técnica. Esta temporada sin jugar en el Bernabéu es un poco complicado, los otros equipos no juegan ante esa afición y la presión es diferente. Pero ellos saben que hay altibajos en la temporada y tenemos que estar preparados y fuertes mentalmente. El Madrid nos exige mucha presión a todos los jugadores y tenemos que estar concentrados para salir con la cabeza tranquila y seguir a por nuestros objetivos".

¿Ha perdido alegría este curso?

"No, quizás estoy madurando más y eligiendo las jugadas correctas e intentando ayudar al equipo de otra manera".

Vinicius evita la presión de un jugador del Huesca y avanza en la jugada REUTERS

¿Siente al cien por cien la confianza de Zidane?

"Sí. Tengo cien por cien confianza en el Real Madrid, en Zidane, en todos los jugadores que están aquí, en el presidente, que siempre me da la mayor fuerza del mundo y me dice que es mi mayor fan después de mi familia. Estoy feliz y contento con eso y quiero seguir ayudando al Real Madrid y poner al Madrid en el lugar en el que siempre debe estar".

Más madurez, ¿más presión?

"Siempre es una responsabilidad muy grande jugar en el Real Madrid, el mayor equipo del mundo. Pero toda la gente del club y mi familia, todos los que están a mi alrededor me dan la mayor tranquilidad posible para que me preocupe en jugar. Tengo responsabilidad dentro y fuera del campo, pero en el que campo tengo que divertirme. Estoy cerca de llegar a 100 partidos con el Madrid, tan joven y siendo uno de los tres jugadores con más partidos en el club a los 20 años. Estoy feliz y con la cabeza centrada en lo que vengo haciendo aquí y escuchando a todas las personas que quieren ayudarme. Quiero llegar a 200, 300 y más partidos con el Madrid".

¿Pensó en la cesión?

"No. Siempre he estado centrado en querer estar en el Real Madrid con los mejores jugadores y aprendiendo de ellos. Tengo 20 años y parece que llevo mucho tiempo jugando aquí, pero sólo es el comienzo de mi carrera. Estoy creciendo con todos los jugadores que hay aquí, en mi posición y en otras. Quiero quedarme en el Real Madrid para siempre, seguir construyendo su historia y ayudar al equipo a hacer más goles, dar más asistencias, participar en más partidos y ayudar cada vez más al Real Madrid".

Relación con Hazard

"Siempre va a haber competencia. Todo el mundo quiere jugar y no quedarse fuera. Siempre habla conmigo. Fuera del campo es muy buena gente. Siempre está feliz. Estoy feliz de poder cumplir un sueño, de jugar con Hazard. Es un gran jugador, veía lo que hacía por televisión y cómo arriesgaba con el balón. Poder pelear por el puesto con alguien como él me hace feliz también".

Vinicius Júnior, en un entrenamiento del Real Madrid

¿Consejos para los regates?

"Sí. Me dice que tenga tranquilidad y que nunca deje de arriesgar".

Apoyo de Ronaldo

"Sin duda. Cualquier jugador que me defienda o me dé consejos me hace feliz. Y viniendo de Ronaldo, que es uno de los mayores jugadores del club y de nuestro país, me siento feliz y honrado de tener jugadores como él viéndome y dándome consejos. Quiero seguir aquí haciendo lo que hizo Ronaldo. Él sabe de mi calidad, dónde puedo llegar y yo también lo sé. Con la tranquilidad del trabajo que hago todos los días y la que me aporta mi familia voy a jugar mucho tiempo aquí".

Relación con Benzema

"Nunca cambió y nunca cambiará. Benzema es uno de los jugadores que me defienden aquí, que hizo todo por ayudarme aquí cuando nadie me conocía y en estos dos años y medio. La gente de fuera no sabe lo que realmente pasó. En el Real Madrid lo mínimo que sale de aquí causa mucha repercusión".

Vuelve la Champions League

"Con confianza siempre, en el Real Madrid en todas las competiciones vamos con confianza, pero más en la Champions League, por el peso que tiene esta camiseta, por todas las Champions que ganó. Aquí todos los jugadores saben jugar esa competición, conocen la importancia de la competición para el club y tienen que estar preparados, enfocados para pasar de fase ante otro gran equipo como es la Atalanta que viene jugando un buen fútbol".

¿Obligados a pasar a octavos?

"Sí. Sentimos la obligación de jugar bien y hacer todo aquello que se nos pide, para tener la cabeza tranquila, y luego pasar de fase, para dejar al Real Madrid en lo más alto, que es donde debe estar".

Vinicius Jr., durante el partido del Real Madrid en Mestalla LaLiga

¿Fue una sorpresa quedarse fuera el año pasado?

"Claro, siempre quiero jugar, ayudar al equipo, pero hay más jugadores y Zidane tiene que escoger. Y en aquel momento, en los 90 minutos, tiene que escoger entre los jugadores. Me quedé triste por no haber entrado (al campo), pero tengo la cabeza tranquila y siempre es un aprendizaje".

¿Le sirvió de aprendizaje?

"Sí, siempre. Todos los episodios que pasan aquí en el Real Madrid, dentro y fuera del campo, son todo aprendizaje. Veo los partidos en casa con mi familia y mis amigos para ver en qué tengo que mejorar".

¿Preparado para ser decisivo ante el Atalanta?

"Sí, pero eran edades diferentes. Quiero pasar de fase y llevar al Madrid hasta la final".

La Champions, principal objetivo

"Sí, llevo tres títulos con el Real Madrid y quiero más, y la Champions League es uno de mis grandes objetivos".

¿Y el Balón de Oro?

"Sí. El camino es muy largo. No todos los jugadores llegan ahí. De la nueva generación, está todo el mundo jugando. Ahora hay unos en el Madrid y otros en otros equipos... hay muchos chicos que van a marcar el fútbol".

Vinicius, en un partido del Real Madrid de la Champions League 2020/2021 Reuters

Jugadores jóvenes

"Son todos de mi edad o de una edad cercana. Uno de ellos es Jadon Sancho (Borussia Dortmund), al que admiro bastante, Haaland, Rodrygo, Ansu Fati... Son muchos jugadores que vienen bien y que van a brillar mucho en el fútbol".

Cariño del Flamengo

"Sí, claro que sí. Siempre acompaño al Flamengo, y sé que ellos me acompañan también y me animan. Eso me pone feliz. Sé que el Flamengo está luchando por el Brasileirao y también me anima que ellos me acompañen, y que sea por mucho tiempo".

¿Qué necesita mejorar de aquí hasta el final de temporada?

"Pienso que tengo que seguir evolucionando y seguir escuchando a mis compañeros, que son con las que disfruto hablando. Y seguir observando lo que hacen tanto mis compañeros como otros jugadores de otros equipos a los que admiro bastante".

