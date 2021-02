Zidane, preocupado: "No lo entiendo... son muchas lesiones y molesta"

Tercer triunfo consecutivo para el Real Madrid. El equipo blanco superó al Valencia, en el Estadio Alfredo Di Stéfano, y lo hizo en una victoria cómoda con goles de Karim Benzema y Toni Kroos durante los primeros 45 minutos.

Pudo ser más amplio el marcador, pero el VAR anuló el tercero de la tarde, obra de Ferland Mendy, por fuera de juego. Además, Dani Carvajal, quien regresaba tras superar una lesión, acabó nuevamente lesionado.

Zinedine Zidane ha analizado en rueda de prensa la actuación de sus pupilos. El técnico francés se ha mostrado triste por la situación de las lesiones, a la cual no encuentra explicación, además de también señalar que están en una buena dinámica de resultados.

Lesión de Carvajal

"No lo entiendo. Son muchas lesiones y estoy preocupado. Cuando pierdes a un jugador siempre te molesta como entrenador. Lo siento por Carva porque estaba bien y estaba jugando bien. Claro que estoy molesto por él, pero no te puede explicar el porqué de todas estas lesiones".

Idea de Rubiales sobre un cambio de formato

"No voy a entrar en eso, es una victoria importante la de hoy. No voy a meterme en más, que ya tenemos bastante con lo nuestro. Ya hemos hablado del calendario, que es muy apretado y no tuvimos una temporada normal. Pero no me voy a meter en el resto".

Triste por la lesión de Carvajal

"Yo siempre quiero a mis jugadores con nosotros. Para un entrenador lo peor es tener a un jugador lesionado. Se ha vuelto a hacer un poco de daño Carva y yo lo único que espero es que sea poco. Mañana veremos la lesión que tiene y cuánto tiempo estará fuera".

Concentrados en lo suyo

"No vamos a mirar a los demás. Estamos en una buena racha y tenemos que creer en nosotros. Me alegro por los jugadores, porque se trata de eso. Hemos hecho un gran partido. Todos defendieron muy bien, sin balón... Y a la hora de crear hemos hecho mucho daño, sobre todo en la primera parte. Muy buenas jugadas, ahora toca seguir".

Zidane da órdenes a los jugadores del Real Madrid desde la banda del Alfredo Di Stéfano REUTERS

Queda mucho para el final de Liga

"Dentro de una temporada es verdad que a veces hay dificultades. Todavía queda mucho, 45 puntos y vamos a ver qué ocurre".

Buen momento de Ferland Mendy

"Me alegro porque es un jugador que 'acaba' de llegar y que todavía puede crecer mucho. Ayuda mucho, el otro día metió un gol, hoy ha metido otro, pero, bueno, un pie... Es un jugador de ida y vuelta que a nosotros nos viene muy bien".

