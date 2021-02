Kroos: "Sabemos que no podemos fallar si queremos ser primeros con las opciones que hay"

Victoria del Real Madrid ante el Valencia y van tres consecutivas en La Liga. Los blancos parecen remontar el vuelo, aunque el fantasma de las lesiones continúa planeando sobre el conjunto merengue. El lado positivo lo dejan los goles y también haber dejado la portería a cero.

Uno de los protagonistas en el post fue Toni Kroos, quien atendió a Movistar LaLiga después de la victoria. El centrocampista alemán fue, además, otra vez decisivo, aunque en esta ocasión no solo por su juego, sino también por haber marcado el segundo gol del encuentro.

En el Real Madrid se ha venido diciendo en las últimas semanas que La Liga no está perdida y que van a luchar hasta el final. Algo que están demostrando los propios futbolistas dentro del terreno de juego, aunque siendo conscientes de que no dependen de sí mismos para cantar el alirón.

"Bueno -risas-. Tenemos siempre que intentar hacer los tres puntos, el resto también depende de lo que hacen los demás, pero nosotros tenemos que conseguir nuestro objetivo", comenzó explicando el alemán. "Me gusta meter goles, claro. Pero lo que digo siempre, tengo muchas otras cosas que hacer para el equipo, aunque no ha estado mal -risas-", aseguró respecto a su gol ante el Valencia.

Después pasó a hablar del tema lesiones: "Nos preocupa mucho porque son jugadores importantes que nos faltan. Es jodido, claro, especialmente por Carva, que volvía tras varias lesiones seguidas. Esto no nos gusta, pero hay que aceptar la situación, no podemos cambiarlo. Los que estamos bien tenemos que luchar para conseguir el objetivo".

Para finalizar sobre qué pasaría si ganan todos los partidos de aquí al final de la temporada: "Puede ser. Al final si ganamos todo tampoco sabemos si es suficiente. Pero nos tenemos que concentrar en lo que hacemos nosotros. Para tener posibilidad de ser primeros no podemos fallar mucho".

Coger confianza

También habló en Realmadrid TV: "El 2-0 tal vez no es suficiente hoy porque dio la sensación de que podíamos meter más goles. Es importante tener el balón para llegar y hacer goles, pero también para que el rival corra. A veces nos cuesta un poco porque perdemos el balón rápido arriba y tenemos que jugar sin él... y a todos nos gusta jugar y correr con el balón".

"Sabemos que tenemos que hacer, aunque no siempre funciona porque hay rivales que saben hacer muy bien las cosas con el balón. Pero es muy importante que hagamos las cosas juntos, que defendamos juntos, así son más fáciles las cosas. Hoy no he visto ninguna ocasión importante del Valencia y es por esto", continuó el '8' blanco.

Lo que dejó claro Kroos es que partidos como estos "ayudan a coger confianza". "Ahora tenemos una semana más tranquila, pero se vienen partidos muy pronto que van a decidir la temporada", sentenció el internacional alemán en declaraciones para los medios del club.

