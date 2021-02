Pochettino: "Creo que Mbappé va a seguir en el PSG, es mi sensación no una información"

Mauricio Pochettino parece haber encontrado su sitio en el PSG. Desde que llegase al banquillo del Parque de los Príncipes, tras la destitución de Thomas Tuchel el pasado mes de diciembre, el argentino ha ido haciéndose un hueco y se encuentra "feliz", tal y como él mismo ha repetido.

El ex de Espanyol o Tottenham ha concedido una reciente entrevista a RMC Sport, en la que habla de varios nombres propios, como son los de Kylian Mbappé y Neymar. Ambos están en proceso de negociación de sus respectivos contratos, aunque mientras el brasileño no duda de su continuidad, en el caso del delantero galo se le sigue vinculando con el Real Madrid.

Sin embargo, Pochettino cree que tanto uno como otro continuarán formando parte de la plantilla del Paris Saint-Germain en el futuro. "Creo que ambos van a seguir en el PSG y van a seguir mucho tiempo. No tengo ninguna duda al respecto, soy muy optimista, y el club está trabajando bastante para tener éxito en las negociaciones y mantener a ambos".

Kylian Mbappé y Mauricio Pochettino se abrazan durante un partido del PSG REUETRS

Aunque no es algo que le hayan dicho desde el club, sino una sensación que tiene él mismo: "Más que una información, es un sentimiento que tengo. Pero es lo que yo veo: Mbappé y Neymar están contentos, se están divirtiendo aquí y el club trabaja para que ambos sigan".

En este sentido, ha hecho referencia a las declaraciones del propio Mbappé de hace unas semanas. "No estoy aquí para comentar las frases de Kylian, pero creo que es positivo por su parte para todos los aficionados del PSG que dijera eso", ha señalado Mauricio Pochettino.

También Neymar habló sobre cómo se sentía y sobre la situación de su amigo Mbappé en TF1: "Estoy feliz hoy. Me siento muy feliz. Ha cambiado mucho. Pero hoy me siento bien. Me he adaptado. Estoy más tranquilo y muy feliz. Quiero quedarme en el PSG. Espero que Kylian se quede también. Queremos que el PSG sea un gran equipo".

De Ramos al Barça

Ya fuera del tema Mbappé-Neymar, Pochettino ha querido explicar unas declaraciones que dijo al diario MARCA sobre Sergio Ramos. "Está fuera de contexto. Mi respuesta fue un poco distorsionada. Respondí algo que preocuparía a cualquier jugador que llegara al PSG, no hablaba específicamente de Sergio Ramos", ha señalado.

En cuanto a las opciones de dirigir algún día al Barcelona, el argentino lo tiene claro: "No es posible". "Nunca dirigiré el Barcelona.Eso no es posible. Tengo esta idea de la vida, una conexión con una parte de esta ciudad, que lo hace imposible. Al igual que Marsella también es imposible para mí", ha sentenciado el entrenador del PSG.

