Haaland: "Lo único que hay que hacer con Odegaard es ponerle"

Este miércoles se ha hecho oficial el acuerdo entre Real Madrid y Arsenal para la cesión de Martin Odegaard hasta el final de la presente temporada. El centrocampista consigue así su objetivo de abandonar la disciplina merengue, donde apenas había tenido oportunidades en lo que va de 2020/2021.

El movimiento con Odegaard como protagonista está dando mucho de qué hablar en Noruega. El diario VG ha podido hablar con Haaland sobre la llegada de su compatriota, compañero de selección y amigo a Londres. El delantero del Borussia Dortmund ha asegurado que lo único que hay que hacer con Martin es "alinearle y que empiece a jugar".

"Será interesante ver a Martin en el Arsenal, es un gran club en Inglaterra. Es un fútbol un poco diferente, pero creo que puede encajar bien con Arteta en el puesto de mediapunta. Puede divertirse allí", ha afirmado Erling Haaland para el diario de su país.

Erling Haaland celebra un gol con el Borussia Dortmund en 2020 REUTERS

"Necesita minutos. Lo único que tienen que hacer es alinearlo y que empiece a jugar. Sabemos lo bueno que puede ser Odegaard. Cuando gana confianza con el balón, sabes que pueden pasar cosas increíbles", ha añadido el futbolista del Borussia Dortmund, quien, precisamente, también está siendo vinculado con el Real Madrid.

Es el deseo de muchos aficionados de poder ver en un futuro a Haaland y a Odegaard vistiendo la elástica blanca. Martin dando los pases y Erling marcando los goles en el Santiago Bernabéu. Un sueño que se mantiene latente, aunque el delantero de momento no está en venta y son muchos los equipos top de Europa que también siguen su pista y estarían dispuestos a cometer una locura por él.

Odegaard, satisfecho

EL BERNABÉU ha venido contando a lo largo de las últimas semanas cómo ha avanzado la 'operación Odegaard'. El internacional noruego no estaba nada satisfecho con los minutos que le estaba dando Zidane y fue a hablar directamente con el técnico del equipo merengue.

Martin Odegaard con el Real Madrid

Zidane le explicó que acabará siendo importante en el Real Madrid. Precisamente, un Zidane que fue el gran impulsor para que Odegaard regresase al conjunto blanco el pasado verano, en lugar de finalizar el préstamo en la Real Sociedad, que en un principio era de dos temporadas.

El centrocampista nórdico continuó sin minutos y ahí apareció la sombra de la Real Sociedad y, sobre todo, del Arsenal. El conjunto londinense se movió mejor y consiguió el 'sí, quiero' del futbolista, quien ya ha hecho incluso sus primeras declaraciones como nuevo jugador gunner.

Martin Odegaard, con la camiseta del Arsenal. Foto: arsenal.com

"Creo que cada vez que vas a un lugar nuevo, quieres asegurarte de que se sienta bien y de que haya un plan. Pero creo que todo aquí parece estar bien", ha comentado, para también referirse a Arteta, su nuevo técnico: "Hablé con él antes de venir aquí, por supuesto. Eso fue muy importante para mí y parece un gran entrenador y me gustaron sus ideas, la forma en que ve el fútbol y también cómo es. Me dio una gran sensación y para mí fue importante venir aquí. Fue crucial".

"Me gusta el club y siempre me gustó la forma en que el club quiere jugar. Todo sobre el club y ahora cómo quiere jugar el entrenador, creo que es un club que realmente me sienta bien. Así que creo que es un buen partido", ha señalado Martin Odegaard sobre el Arsenal, que ya intentó hacerse sus servicios cuando era tan solo un adolescente y este acabó decantándose por el Real Madrid.

