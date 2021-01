Odegaard revela por qué eligió al Arsenal: la importancia de Arteta, Ceballos... y Fábregas

Odegaard se marcha cedido al Arsenal. El noruego deja el Real Madrid otra vez cedido para jugar en la Premier League. El club gunner ha publicado una entrevista con su flamante fichaje acompañando el anuncio. Odegaard habla de la importancia de Arteta y Ceballos en su decisión; además, de una leyenda del equipo londinense.

"Hablé con él antes de venir aquí, por supuesto. Eso fue muy importante para mí y parece un gran entrenador y me gustaron sus ideas, la forma en que ve el fútbol y también cómo es", cuenta en la página del Arsenal. "Me dio una gran sensación y para mí fue importante venir aquí. Fue crucial", añadió.

Odegaard explicó qué miró para elegir su destino: "Creo que cada vez que vas a un lugar nuevo, quieres asegurarte de que se sienta bien y de que haya un plan. Pero creo que todo aquí parece estar bien".

Martin Odegaard, con la camiseta del Arsenal. Foto: arsenal.com

Sobre el Arsenal solo tuvo elogios: "Me gusta el club y siempre me gustó la forma en que el club quiere jugar. Todo sobre el club y ahora cómo quiere jugar el entrenador, creo que es un club que realmente me sienta bien. Así que creo que es un buen partido".

Charla con Ceballos

Odegaard explica que habló con Dani Ceballos, otro cedido del Real Madrid en el Arsenal: "Sí, [Dani] me envió un mensaje de texto el otro día y solo tenía cosas buenas que decir sobre el club, el entrenador y todo", dijo Odegaard. "También fue importante para mí y él estaba feliz de que yo viniera aquí, así que fue algo bueno para mí, conocer a alguien y escuchar a alguien dentro del club también. Es bueno", desveló.

"Han sido unos días agitados pero he estado hablando con el club, con el técnico y me parece un gran proyecto y un gran club", añadió. "Estoy muy emocionado y cuando tuve la oportunidad de venir aquí, sentí que era una muy buena oportunidad. Así que estoy muy feliz de estar aquí".

Odegaard también habló de lo seguida que es la Premier en Noruega: "En Noruega, la Premier League es realmente grande. Desde que era un niño allí, siempre veíamos todos los partidos, mis amigos y yo", dijo en la web del Arsenal. "Creo que es la liga más grande, especialmente en Noruega, así que para mí siempre ha sido un sueño jugar en la Premier League y siempre me gustó la forma en que jugaba el Arsenal y todo lo relacionado con el club. Así que es un sueño hecho realidad de muchas formas", añadió.

Fábregas, su ídolo

Por último, descubrió el jugador gunner en el que se ha fijado durante su carrera: "Fábregas, para mí, fue uno de mis ídolos cuando crecí". "La forma en que controla el juego, la forma en que dicta el juego, su capacidad para dar asistencias y también marcar goles. Todo sobre su juego. Traté de aprender tanto como pude cuando crecí viéndolo. Era el mejor jugador", explicó.

