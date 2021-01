Odegaard y el Arsenal: el día que entrenó con Wenger y su confesión de amor a otro club inglés

Martin Odegaard ya está en Londres y se espera que en cuestión de horas se anuncie su cesión por el Arsenal hasta final de temporada. El jugador noruego volverá a salir del Real Madrid en busca de minutos y espera encontrarlos a las órdenes de Mikel Arteta en el conjunto gunner. Cuando entrene con sus compañeros no será algo nuevo para él y es que Odegaard ya conoce las instalaciones del Arsenal desde hace unos años.

Fue en 2014, cuando toda Europa se peleaba por fichar a Odegaard siendo solo un joven de 15 años. El Arsenal, con Arsene Wenger a la cabeza, fue uno de los clubes que se interesó por el entonces futbolista del Stromgodset noruego. El técnico francés intentó convencer al chico y para ello le invitó a participar en una sesión de entrenamiento con el primer equipo.

Wenger hizo todo por fichar a Odegaard para su Arsenal y hasta se le abrieron las puertas del Emirates Stadium para hacer una visita, además de recorrer el campo de entrenamiento del Arsenal en London Colney.

Wegner como técnico en un encuentro. EFE

De poco le sirvieron al Arsenal sus intentos por fichar a Odegaard. Tampoco pudieron lograrlo el Bayern Múnich ni el Liverpool, siendo finalmente el Real Madrid el club que se llevó el gato al agua. Es curioso, eso sí, que Odegaard se confesó en su día seguidor de otro club inglés, el cuál será su rival por los próximos meses.

El Liverpool, su sueño

"El Liverpool siempre ha sido el club de mis sueños", dijo Odegaard en 2014 a Sport Bild. "Pero no dejaré que esto afecte mi decisión cuando elija un nuevo club. Se trata de encontrar el equipo que sea mejor para mí y para mi desarrollo. Eso no es necesariamente Liverpool", añadía.

"Todavía no he pensado en mi futuro. Terminaré la temporada aquí y luego visitaré varios clubes. Sin embargo, todavía no he tomado una decisión final. Por supuesto, es halagador escuchar que los grandes clubes te persiguen, pero no pienso en eso con demasiada frecuencia", aseguraba. En enero de 2015 fichó por el Real Madrid.

El destino de Odegaard tras pedir salir al Real Madrid será la Premier League. Seis años después de fichar por el club blanco, el noruego seguirá con su proceso de crecimiento en un Arsenal en buena forma tras ganar cinco de sus seis últimos partidos en el campeonato de liga. El acuerdo será de un préstamo de seis meses sin opción de compra.

[Más información: El Real Madrid, sin fondo de armario en el centro del campo... y el 'tapado' de Zidane]