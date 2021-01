Jovic: "La comunicación con Hutter es más fácil que con Zidane"

Luka Jovic ha sido presentado oficialmente como nuevo jugador del Eintracht Frankfurt. El jugador ha llegado cedido para lo que resta de temporada desde el Real Madrid y el serbio ha regresado al club del que llegó por todo lo alto. Tres goles en tres partidos con los alemanes, unos números que contrastan bastante con su rendimiento en el conjunto blanco. Además, ha explicado las diferencias entre su nuevo entrenador Adi Hutter y Zinedine Zidane.

"No quiero entrar en detalles, ambos son entrenadores fenomenales. Zidane también es muy bueno en lo personal, pero me resulta más fácil comunicarme con Adi en inglés ya que no domino el castellano como para poder conversar con soltura con Zidane. Este tipo de detalles me lo hacen más fácil", explica el delantero sobre algo que, evidentemente, le ha dado más confianza. Aún no ha sido titular, pero en 76 minutos ha conseguido tres tantos; en toda su corta carrera en el Real Madrid consiguió dos.

El serbio es más feliz en Frankfurt y lo deja claro. "Me siento muy a gusto y se está viendo sobre el terreno de juego. La ciudad, el club y sobre todo el equipo están hechos a mi medida", alega el nuevo ariete del equipo germano. Aún así, considera que la experiencia en el Real Madrid tiene que ver con este rendimiento. "Ha sido una suerte haber podido entrenar día a día junto con los mejores jugadores del mundo. Me considero mejor jugador a día de hoy. A pesar de no haber podido tener continuidad sobe el terreno de juego, me llevo muchas cosas positivas", argumenta Jovic.

El atacante atribuye lo poco que ha destacado en Madrid a la "mala suerte". "Las lesiones me mermaron y en el ámbito privado tampoco me fue bien del todo. Pienso que tuvo que ver con el escaso tiempo que pude jugar. Nunca es fácil en un equipo como el Real Madrid, donde el estilo es diferente y la presión siempre muy alta. Por ello fue lo mejor dar el paso de vuelta al Frankfurt", sentenció el todavía jugador perteneciente a la entidad merengue.

Jovic asegura que empezó a aprender español, una de las razones de su mala comunicación con Zidane, en Madrid y que ahora no está "dando clases". De hecho, no quiere escuchar hablar sobre su vuelta al Real Madrid. "No quiero mirar al futuro. Estoy concentrado en el Eintracht y en poder volver a estar al cien por cien para jugar los 90 minutos. No tengo que demostrarle nada a nadie. Sé que soy un buen jugador y el que me vea sabrá valorarlo", explica el serbio.

También admitió que este movimiento pudo producirse en verano, "pero el Madrid lo paró todo". Jovic admite que era su "deseo" y está "contento de haber podido volver".

