Benzema: "Hazard tiene que hacer su historia en el Real Madrid"

Karim Benzema fue la gran estrella de la victoria del Real Madrid ante el Alavés. El delantero francés marcó dos de los cuatro goles del equipo blanco en territorio babazorro y después del pitido final también fue protagonista al ser uno de los jugadores que habló ante los medios de comunicación.

El '9' blanco analizó ante el micrófono de Movistar LaLiga lo sucedido en Mendizorroza. "Es un partido muy bueno para nosotros, para la confianza. Tenemos que seguri trabajando como hasta ahora, es lo que hay que hacer tras una semana difícil", comenzó diciendo el futbolista francés.

El Real Madrid mostró una mejora en la pegada respecto a los encuentros disputados en las últimas semanas. "Sí, pero nosotros trabajamos cada día los goles, los centros, los pases... Hoy han salido los goles. Estamos en buen camino después de una semana dura para nosotros", apuntó Benzema.

Desde que se fue Cristiano Ronaldo, el peso del gol se ha puesto encima de las espaldas de un Karim Benzema que asumió sin complejos el reto y ha ido mejorando sus registros año tras año: "El peso siempre lo llevas en este equipo. Siempre quiero ayudar a mis compañeros y lo he hecho bien. Pero no no sólo yo, sino todos mis compañeros.

Hazard y La Liga

El delantero también habló sobre Hazard, con el que se le vio una gran conexión durante la hora de partido que estuvo el belga sobre el terreno de juego. "En el Chelsea fue un gran jugador y ahora tiene que hacer otra historia en el Madrid. Yo le veo bien y nos va a ayudar mucho", afirmó el '9'.

Mientras que, por otro lado, Benzema aseguró que todavía queda mucho por decidirse en La Liga. El Atlético es el líder destacado, a estas alturas suma cuatro puntos más que los blancos con dos partidos menos, pero Karim cree que el campeonato está abierto: "Nosotros nos miramos a nosotros. Queda mucha Liga".

