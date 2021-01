La conversación del entrenador del Eintracht con Jovic: "Hizo todo lo posible para venir"

Luka Jovic se unirá a la disciplina del Eintracht de Frankfurt en los próximos días. Se espera, de hecho, que en cuestión de horas ya pueda estar entrenando con el equipo alemán. Zidane no ha confirmado su marcha como cedido, pero desde la entidad germana ya han dejado claro que Jovic finalizará esta temporada con ellos. El técnico del Eintracht, sin ir más lejos, ha sacado a la luz una conversación telefónica con el delantero.

Adi Hütter, en declaraciones recogidas por el diario alemán Bild, ha asegurado que durante este martes habló con su nuevo jugador para conocer sus sensaciones. Y estas fueron muy positivas tras un intercambio de palabras. "Jovic ha hecho todo lo posible para poder volver", ha asegurado el entrenador. "Las conversaciones fueron muy fructíferas" y tanto Jovic como el técnico se alegraron de volver a escucharse.

"Obtenemos un jugador especial que llega a un equipo intacto", ha indicado Hütter en dichas declaraciones. Además, la llegada de Jovic supone un "gran mensaje" para los aficionados de cara a confiar en el equipo y sus aspiraciones. "Es un jugador especial" y, a partir de estos próximos días, podrá ayudar a su antiguo, pero nuevo equipo, a alcanzar la zona de clasificación europea. A tan solo dos puntos se encuentra el Eintracht de un Union Berlin que cierra el quinto puesto.

Luka Jovic, en un entrenamiento del Real Madrid

Preguntado acerca de su nivel físico, Hütter pide paciencia porque será "en los próximos días" cuando se pueda ver cómo se encuentra Luka Jovic. El delantero, más allá de las decisiones de Zidane, ha tenido que pasar por un contagio de la Covid-19 y varias lesiones físicas que han complicado aún más su estancia en la capital.

En las últimas fechas se le relacionó, además de con el equipo alemán, con otras entidades como el West Ham o con la Serie A, aunque ninguna de esas operaciones se concretó. Volver a la Bundesliga ya se barajó hace unos meses.

El papel de Zidane

Luka Jovic, por lo tanto, finaliza su temporada en el Real Madrid sin datos demasiado positivos y que le han dejado muy lejos de sus principales competidores en la punta de ataque como Benzema, Vinicius o Rodrygo. El atacante serbio tan solo ha disputado cinco partidos en lo que va de campaña y no ha conseguido estrenarse en el aspecto goleador. Tres titularidades y algo más de 200 minutos quedarán en su haber como merengue en la 2020/2021.

Cabe destacar que el atacante se marcha, pero solo en calidad de cedido y hasta final de temporada. El goleador fue una petición de Zidane y el francés le defendió recientemente en una de sus comparecencias públicas. En su última aparición, Zinedine Zidane ha explicado que no tiene nuevas noticias y que sigue contando con él, aunque no viajó a la Supercopa de España por lesión.

"Luka Jovic está con nosotros. No está aquí porque está lesionado, pero está con nosotros. A mí no me han dicho nada de momento y veremos lo que va a pasar", ha sentenciado el técnico merengue en su rueda de prensa previa a las semifinales de la Supercopa.

