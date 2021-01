El once del Real Madrid ante el Athletic para la semifinal de la Supercopa

La Rosaleda acoge la segunda semifinal de la Supercopa de España entre Real Madrid y Athletic. Andalucía se convierte en el centro del fútbol de nuestro país y este jueves le toca a Málaga ser la capital. Es allí donde los de Zidane ponen a prueba el nuevo proyecto que lidera Marcelino.

El Real Madrid cuenta con algunas bajas para el duelo contra los leones. Jovic, Rodrygo y Carvajal se han quedado en la capital, aunque ya se especula con que si el conjunto blanco alcanza la final pueda contar con el lateral de Leganés para el gran duelo del domingo en La Cartuja de Sevilla.

El que sí está listo y será de la partida es un Eden Hazard que continúa recuperando sensaciones y que espera encontrar la regularidad con la que al fin poder demostrar que el Real Madrid no se equivocó con su fichaje. Sobre él ha hablado en la previa su compañero Luka Modric.

"Eden no tenía esta continuidad, tenía mala suerte con las lesiones y no ha podido mostrar su mejor nivel, el nivel que todos conocemos y que demostró en el Chelsea. También lo ha demostrado en el Real Madrid cuando ha estado bien. Creo que es un gran jugador y que lo va a demostrar en el Real Madrid. Si tiene continuidad y no tiene más lesiones, yo creo que va a demostrar lo buen jugador que es y ayudará al club a ganar más títulos", dijo el croata. Un Modric que también estará en el once inicial.

Once titular del Real Madrid ante el Athletic

El '10' blanco es uno de los innegociables y junto a él formarán en la medular otros dos de los habituales titulares en el conjunto madridista. Casemiro y Kroos serán de la partida, mientras que acompañando a Hazard en ataque se situarán Benzema, como referente en ataque, y Asensio, desplegando su juego por el flanco diestro del ataque.

Lucas Vázquez, titular

Si Marco Asensio es uno de los elegidos para completar el tridente en la semifinal de la Supercopa de España, Lucas Vázquez también encuentra un lugar en el once titular. El gallego retrasa su posición hasta la defensa para ocupar un hueco en el lateral derecho, como ya hiciese ante Osasuna el pasado fin de semana.

Lucas Vázquez hará de Carvajal contra el Athletic en La Rosaleda y junto al de Curtis se situarán en defensa Varane y Sergio Ramos, formando la pareja de centrales, y Ferland Mendy como lateral izquierdo. Lo que no varía es quién estará bajo los tres palos: el guardameta belga, Thibaut Courtois.

