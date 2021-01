El Manchester United venderá a Pogba en verano: Real Madrid o Juventus, candidatos

Pogba dejará de ser jugador del Manchester United a final de temporada. El club inglés ya ha asumido que su estrella no quiere continuar jugando en Old Trafford y, por ello, acepta que tendrá que cerrar un traspaso para no dejarle marchar gratis. El centrocampista francés, uno de los grandes talentos del fútbol mundial, tiene varios pretendientes. El Real Madrid, que se llegó a interesar, es su destino deseado.

La operación no se producirá hasta el verano. El propio Pogba salió al cruce de todos los rumores para mandar un mensaje a la afición. No se marcharía en este mercado invernal y pedía dejar de pensar en el futuro. Su representante, que desveló que su etapa en el United había acabado, también recalcó que su marcha no tendría lugar en el mercado invernal.

Tras ello, según publica Mirror, el Manchester United tiene claro que deberá vender a Pogba ante su negativa a firmar un nuevo contrato la próxima temporada. Pogba acababa su vinculación en 2021, aunque existía una opción de ampliar la relación contractual hasta 2022. Proceso que el United activó hace unos meses vistos los rumores que empezaban a surgir. Sin embargo, esa ampliación no volverá a tener lugar y las cábalas sobre quién se hará con los servicios de Pogba ya han comenzado.

Paul Pogba y el escudo del Manchester United Reuters

En las últimas semanas, plagadas de rumores sobre su situación, se llegó a hablar de 60 millones de euros como precio de traspaso. Una cantidad que, vista la situación de un mercado afectado por la crisis económica generada por la Covid-19, entra dentro de las cifras habituales para un jugador como Pogba.

El Real Madrid es el principal candidato para su fichaje. No por la intención del club, al que siempre se ha relacionado con el jugador, sino por las pretensiones del propio Pogba. Fue el jugador francés el que, durante la concentración de la selección francesa, confesó que quería vestir de blanco más pronto que tarde. Pogba calificó su posible fichaje por el Real Madrid como un "sueño" que todo jugador querría cumplir.

Sus declaraciones, que generaron todo un terremoto en el mercado continental, no sentaron nada bien en el Manchester United. Y es que sus palabras aumentaron las dudas sobre qué pasaría con su futuro. Finalmente se da por hecho que no continuará en el club británico y solo falta por saber quién se hará con su traspaso la próxima temporada.

Otras opciones

Además del Real Madrid, clubes como la Juventus de Turín figuran entre los destinos con más posibilidades. En el club italiano despuntó Pogba y, ahora con Pirlo a los mandos, ven con buenos ojos recuperar a su estrella. En los medios italianos incluso se habló de un intercambio de jugadores que supondría un considerable ahorro de fondos.

A Madrid y Juventus se sumarían entidades como el PSG, en plena transformación tras la llegada de Pochettino. El técnico sustituto de Tuchel tiene la obligación de llevar a la cima a un PSG que sigue sin convertirse en el rival temible de Europa pese a sus constantes inversiones en el mercado.

