Zidane desvela qué es lo que más le gusta del Zinedine entrenador

Zidane: "Lo que más me gusta de mi es que me gusta mucho el fútbol"

Zinedine Zidane siempre deja buenos momentos en sus ruedas de prensa. Algunos dicen que está especialmente enfadado en los últimos meses, pero su sonrisa no desaparece ni ante las preguntas más rebuscadas. El galo es feliz siendo entrenador del Real Madrid y, aunque haya malos momentos en forma de rachas negativas, el galo siempre afronta estos retos con ilusión. Y este martes también ha tenido uno de esos instantes que abren los telediarios.

El francés escuchó con antención la pregunta de Miguel Ángel Díaz, de la Cadena COPE, con respecto a qué es lo que más le gusta del Zidane entrenador: "No puedo contestar, ya lo hacéis vosotros. No lo sé. Sí puedo decir que me gusta mucho el fútbol, eso sí. Me ha gustado de siempre. Jugué casi 20 años, 18, y ahora como entrenador estoy disfrutando. Defectos tengo, seguro. Pero mi pasión es el fútbol". Zinédine se reía durante esta respuesta.

Está feliz con los últimos resultados y con la plantilla que tiene y es algo que no puede ocultar en rueda de prensa. También le preguntaron por esa situación en las ruedas de prensa donde se le ve un poco tenso a la hora de responder. "No me incomoda nada. Vosotros preguntáis y yo respondo. Intento hacer mi trabajo y las críticas no van a cambiar nada. Vamos a seguir trabajando duro y, de todas formas, no porque hoy ganemos los partidos somos los mejores", expuso el galo.

Zinedine Zidane, en rueda de prensa

El Zidane entrenador no es un simple alineador como lo demuestran sus títulos, también lo aclara en ruedas de prensa. A pesar de esta buena racha, el técnico no quiere lanzar las campanas al vuelo. Sabe que hay mucho por hacer aún y que todo ese trabajo que realiza sesión tras sesión tiene que convertirse en victorias.

El núcleo duro que ha creado formando un once bastante fijo quiere conseguir más victorias en este 2021 que está por empezar. Pero también tendrán que cerrar este 2020 con un éxito en Elche este miércoles a partir de las 21:00 horas.

[Más información: Zidane: "¿Las renovaciones? Quiero que se queden y que se arreglen las cosas"]