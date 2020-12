La oferta de la Juventus para espantar al Real Madrid y fichar a Pogba

La Juventus de Turín quiere fichar a Paul Pogba. El centrocampista francés, que salió del cuadro italiano para triunfar en la Premier League, está analizando la posibilidad de abandonar el club esta misma temporada. Y, dado su talento, ofertas no le faltan. Sin embargo, debido a la crisis económica que ha atizado a la gran mayoría de equipos, en la Juve ya han ideado una oferta diferente que pueda convencer a los red devils.

La intención de la Vecchia Signora es esquivar la millonada que podrían pedir por Pogba, que rondaría los 60 u 80 millones de euros, incorporando a jugadores en el traspaso. Una fórmula que no perjudicaría las cuentas italianas y que les daría vía libre, tanto por hueco en la plantilla como por espacio salarial, para recuperar al jugador francés.

Dybala y Bernardeschi, según lo que publica ESPN, son los jugadores seleccionados para ser incluidos en el fichaje de Pogba. El delantero argentino y el centrocampista pondrían rumbo al Manchester United y Pogba volvería a vestir la camiseta blanquinegra del equipo de Cristiano Ronaldo. Una operación complicada pero que cumpliría los deseos de ambas partes. Y es que, cabe recordar, Dybala lleva envuelto en rumores desde que diera inicio la actual temporada.

Dicha información recalca que en la Juventus son conscientes de que no podrán alcanzar la cifra que piden en el Manchester United. Por ello, la incorporación de jugadores en el traspaso es la única manera de poder acometer el fichaje del francés. Además, todo se desarrollaría en verano y no en el próximo mercado invernal que dará comienzo en enero. Tres jugadores envueltos en un mismo traspaso y con dos equipos que se reforzarían notablemente.

Paul Pogba, durante un partido con el Manchester United REUTERS

La idea de Pogba

El centrocampista francés ha dejado claras dos cosas en los últimos tiempos. La primera de todas y más importante es que quiere jugar en el Real Madrid. Pogba ya había sido relacionado con el club merengue en diversas ocasiones y, justo cuando menos retumbaban los rumores sobre su llegada a la capital, fue él el encargado de abrir el debate. Pogba se declaró al equipo blanco en una rueda de prensa y mostró su predisposición a fichar por la entidad de Chamartín.

La segunda, y que se ha producido más recientemente, es que no quiere volver a hablar de su marcha hasta final de temporada. Una petición algo complicada debido a que hay muchas dudas en torno a su futuro y más teniendo en cuenta que hasta su representante las ha alimentado. Raiola, en una entrevista, aseguró que la relación de futuro entre Pogba y el United había acabado. La frase perfecta para detonar las cábalas sobre dónde jugará el centrocampista la próxima temporada.

La Juventus, consciente de que el Real Madrid tendría muy fácil fichar a Pogba, no ha dudado en poner dos de sus estrellas encima de la mesa. Sea cual sea su decisión, no llegará hasta que no acabe la actual campaña. Pogba terminará la 2020/2021 vestido de red devil y ahí comenzarán, una vez más, los rumores.

